Valideringsledare till Cytiva
2025-10-14
Vi söker en erfaren Valideringsledare till ett uppdrag hos Cytiva - en av QRIOS Life Sciences partners i Uppsala.
Hos Cytiva blir du en central del i ett globalt transferprojekt som syftar till att etablera en ny produktionsanläggning. Projektet befinner sig i uppstartsfasen, vilket ger dig möjlighet att påverka både strategi, arbetssätt och processer. Den nya siten kommer att spegla arbetsmodellen i Uppsala, och du får leda valideringsarbetet som en nyckelperson i projektet.
Start: Omgående eller enligt överrenskommelse
Uppdragslängd: Till och med 30 juni 2026, med mycket god möjlighet till förlängning
Omfattning: 100 %
Placering: Uppsala (efter introduktion kan ca 20 % av arbetstiden ske remote)
Resor: Globalt 1-2 veckor, ca 4 gånger per år
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Utveckla och leda strategier för valideringsarbete kopplat till tillverkning och kvalitetskontroll
Skapa och följa upp detaljerade projektplaner och valideringsscheman
Koordinera och stödja ett team av erfarna valideringsingenjörer
Bidra till framtagning av leverabler, dokumentation och projektkommunikation
Säkerställa att processer och dokumentation uppfyller regulatoriska krav
Samarbeta tvärfunktionellt med projektledning, teknik och kvalitet - både lokalt och globalt
Vem är du?
Du har en högskoleutbildning och minst fem års erfarenhet av valideringsarbete inom Life Science-industrin, gärna som aktiv valideringsledare i installations- eller transferprojekt. Du trivs i en miljö med högt tempo, är strukturerad, kommunikativ och har lätt för att skapa tydlighet och engagemang i projekt.
För att lyckas i rollen behöver du:
Gedigen erfarenhet av validering inom produktion eller QC
Stark projektledningsförmåga och vana att arbeta tvärfunktionellt
Goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift
Mycket god dokumentationsvana och kvalitetsmedvetenhet
Möjlighet och vilja att resa internationellt vid behov
Det här är en möjlighet att kombinera lokal expertis med globala perspektiv - en chans att växa både tekniskt och strategiskt i en miljö som präglas av kvalitet, innovation och samarbete.
Om verksamheten
QRIOS är din pålitliga partner inom Life Science-sektorn. Vi är experter på rekrytering och konsultlösningar för specialist- och chefsroller inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik, kemiteknik och livsmedelsteknik. Vår styrka ligger i att våra medarbetare själva har omfattande erfarenhet från branschen, vilket ger oss en unik förståelse för våra kunders behov och utmaningar.
Som konsult hos QRIOS får du möjlighet att prova på olika uppdrag, utvecklas snabbt och bygga ett brett nätverk inom Life Science. Tillsammans driver vi innovation och bidrar till en bättre framtid.
