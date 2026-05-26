Arbetsledare inom division Drift
2026-05-26
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi två engagerad arbetsledare till våra anläggningsprojekt i Eskilstuna. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som Arbetsledare
Som arbetsledare hos oss har du en operativ och varierad roll där du leder drift- och anläggningsarbeten i Eskilstuna med omnejd. Du är dagligen närvarande i produktionen och planerar, styr och följer upp arbetet tillsammans med yrkesarbetare och underentreprenörer, i nära samarbete med platschef. Rollen omfattar även kundkontakter, affärsmässiga beslut och bidrag till projektens framdrift.
Beredskap är en central del av uppdraget året runt, där vinterväghållning utgör en betydande del. Under vinterperioden leder du arbetet i skarpa lägen och samordnar insatser vid snöfall och halka för att säkerställa säkra och framkomliga vägar dygnet runt.
Du blir en nyckelperson i utvecklingen av verksamheten i området och får stort ansvar och möjlighet att påverka arbetssätt, kundrelationer och lokala rutiner. Rollen innebär arbetsledning utan formellt personalansvar, produktionsstyrd arbetstid samt beredskap.
Start enligt överenskommelse, men gärna i augusti. På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbetsledning inom produktion, gärna från anläggning, entreprenad eller liknande miljö. Du trivs i ett högt tempo, är flexibel och driver arbetet framåt även när förutsättningarna förändras.
Du är kommunikativ, trygg och relationsskapande med ett naturligt kundfokus. Du agerar affärsmässigt, ser möjligheter och bygger långsiktiga samarbeten. Du arbetar strukturerat, har god datorvana och gillar en vardag där planering, administration och produktion samspelar.
Vi lägger stor vikt vid att du är drivande, handlingskraftig och tar ansvar för att få saker att hända.
För att vara aktuell för rollen bör du även ha:
Erfarenhet av en arbetsledande roll, med fördel inom anläggningsarbeten
Praktisk erfarenhet från anläggningsarbete eller liknande verksamhet
God datorvana samt intresse för digitala arbetssätt och processer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Kurser som APV, EBR/ESA, Säker schakt, HPV
Erfarenhet av beredskapsarbete eller annan form av operativ insatsberedskap
Arbetat i uppdrag med varierande projekt och egen planering
Erfarenhet av kalkylarbete inom anläggning eller entreprenad
Vi är övertygade om att rätt inställning, engagemang och driv är minst lika viktigt som erfarenhet och lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Jag som blir din chef, Magnus Andersson, drivs av att bygga starka team och en hållbar organisation kring vårt drift- och produktionsuppdrag. Jag tror på ett nära ledarskap, där vi tar ansvar tillsammans och har ett högt engagemang i det vi gör, och hoppas att du vill vara med och bidra till det.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse, men vi ser gärna att du har möjlighet att starta i maj. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Den här processen omfattas av tester och vi använder oss av MAP (personlighetstest) och Matrigma (arbetspsykologiskt test). Slutkandidat kommer även att omfattas av en bakgrundskontroll.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, och som senast den 11 juni!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Magnus Andersson på magnus.andersson1@svevia.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Talent Acquisition Partner Alexandra Zätterlöf Bohlin på alexandra.zatterlof.bohlin@svevia.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
