Valideringsingenjör Meribel Pharma Höganäs AB
APL Strängnäs AB / Kemiingenjörsjobb / Höganäs
2025-10-17
Meribel Pharma Solutions grundades 2024 och är en nischad, medelstor CDMO som specialiserar sig på att tillhandahålla skräddarsydda farmaceutiska lösningar till läkemedelsföretag. Med huvudkontor i Storbritannien och 11 anläggningar i Frankrike, Spanien och Sverige erbjuder vi specialistkompetens inom sterila multidoser, frystorkning, dospåsar och stickförpackningar samt tjänster för att stödja utveckling från koncept till kommersialisering. Vi är dedikerade till att lyfta läkemedelstjänster till nya höjder och leverera omfattande support genom varje steg av en produkts resa, oavsett om produkten är en oral fast dos, flytande eller halvfast.
Vår anläggning i Höganäs är specialiserad på tillverkning och packning av pulverformiga läkemedel och granulat. Vi är specialiserade på fyllning av dospåsar och stickförpackningar och erbjuder ett brett utbud av teknologier, inklusive primär- och sekundärförpackning, serialisering och aggregering. Här arbetar ca 95 personer.
Till vår site i Höganäs söker vi nu en Valideringsingenjör
Som valideringsingenjör kommer du att ansvara för att leda och genomföra valideringsuppdrag av varierande karaktär, allt från introduktion av en ny produkt, kvalificering av utrustning till validering av datoriserade system. Du är ansvarig för att ta fram valideringsstrategier, dokumentation och tillsammans med tvärfunktionella team säkerställa ett bra genomförande av valideringsuppdrag. Du kommer att, i samverkan med sitens kvalitetsavdelning, bidra till förbättring och utveckling av vår valideringsprocess. Som valideringsingenjör är du även ansvarig för att ta fram den årliga planen för periodisk genomgång för att säkerställa kvalificerad status på samtliga GMP-klassade objekt.
I arbetsuppgifterna ingår att
• Ansvara för valideringsuppdrag inklusive framtagning och genomförande av valideringsstrategier, samt planera, leda och följa upp valideringsaktiviteter
• Utföra olika typer av kvalificeringar/valideringar (utrustning, processer, lokaler, rengöring samt datoriserade system) i nära samarbete med produktion, teknik och kvalitetsavdelning
• Framtagning av valideringsplan, protokoll och rapport. Ansvara för att dokumentera och utvärdera valideringsresultat
• Ansvarig för hantering av avvikelser och förbättringsåtgärder inom ramen för valideringsuppdrag
• Bidra till utveckling och förbättring av valideringsprocessen och valideringsdokumentation
• Ansvarig för att ta fram den årliga planen för den periodiska genomgången och säkerställa genomförande av planen.
• Leda och delta i projekt, både kundprojekt och interna projekt.
Vi söker dig som
har bred erfarenhet från validering och kvalificering inom läkemedelsindustrin. Du har ett starkt kvalitetstänk och fördjupad kunskap inom tillverkningsprocesser. Som person är du analytisk, lösningsorienterad och har förmåga att se detaljer i ett större sammanhang. Du trivs i att jobba tvärfunktionellt, är kommunikativ och strukturerad, och du tar gärna initiativ som leder till förbättrade processer och arbetssätt.
För att kunna axla rollen vill vi att du har en ingenjörsutbildning inom kemi, bioteknik eller motsvarande. Tidigare erfarenhet inom process- och produktvalidering, produktformulering alternativt validering av datoriserade system är meriterande. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet inom projektledning och LEAN.
Då koncernspråket på Meribel är engelska och vi jobbar med kunder från olika delar av världen är det viktigt att du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.
För att trivas hos oss, förväntar vi att du delar våra värderingar: respekt, förtroende och transparens. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Arbetstiden är dagtid med flextid.
Bygg en stark framtid tillsammans med oss
På Meribel är vi passionerade över att göra verklig skillnad. Denna passion driver vår stödjande arbetsmiljö, där varje medarbetare får möjlighet att växa. Vi värdesätter våra människor och investerar i deras utveckling, och ser till att de har verktygen och stödet som behövs för att nå sin fulla potential.
Med givande karriärvägar inom vetenskap, affärsutveckling, teknik och drift erbjuder Meribel möjligheten att bidra med dina unika talanger och göra ett meningsfullt avtryck på medicinens framtid.
Välkommen med din ansökan direkt på vår hemsida xxx Vi utvärderar kandidater löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef emma.arskold.lind@meribelpharma.com
Vi är organiserade med kollektivavtal hos IKEM. Vill du veta mer om din anställning, rekryteringsprocessen eller lokala förmåner är du välkommen att höra av dig till HRBP katharina.hoffstrom@meribelpharma.com
Slutligen uppmuntrar vi dig även att ta kontakt med Unionen som finns lokal representerade på vår arbetsplats; henrik.sjostrand@meribelpharma.com
eller Mattias.Pettersson@meribelpharma.com
Välkommen med din ansökan redan idag, intervjuer och urval pågår löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2025-11-16.
