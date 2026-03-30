Valideringsingenjör, Medtech
2026-03-30
Därför är detta jobb för dig Du vill arbeta inom kvalitet och validering där du på riktigt får vara med och göra skillnad i människors vardag. Vi är med och utvecklar medicintekniska produkter som gör det lättare att må bättre. Teknik som är lätt att använda, säker och uppkopplad för bästa möjliga upplevelse.
Du blir en del av ett glatt och kompetent team där goda samarbeten, spännande uppdrag, kunskapsdelning och sociala aktiviteter är en självklar del i arbetet. Här sätts du och din utveckling i fokus, du kommer ha en kontinuerlig dialog med din chef om utvecklingsmöjligheter framåt för att forma en plan som passar dig och dina ambitioner.
Inom vårt affärsområde Compliance & Management stöttar vi en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning. Arbetsuppgifter Rollen innebär att bland annat leda och genomföra kvalificeringar av utrustning och system samt utveckla och granska kvalitets- och regulatoriska dokument inom medicinteknik men det kan även vara läkemedel och livsmedel. Beroende på uppdrag kommer du arbeta med:
Validering av processer
GAP analyser
klassning och frisläppning av medicintekniska produkter
MDD/MDR
ISO 13485
Design control
21 CFR 820
QMS
Kvalifikationer Vi söker dig som är kvalitetsmedveten och trivs i en varierande roll. Du delar gärna kunskap och trivs med flera olika kontaktytor. Därtill vill vi att du har erfarenhet av något eller flera av följande områden:
Validering av produkt eller process
Avvikelsehantering
System för spårbarhet
ISO 13485
Samt:
Examen inom medicinteknik, kemiteknik, bioteknik eller motsvarande
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Göteborg, Lindholmsallén 2. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-04-30. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Oliver Rydberg, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Compliance and Management AB
417 55 GÖTEBORG
