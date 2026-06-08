Vi söker nästa stjärnsäljare!
Belmont Group AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-08
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Vill du tjäna pengar på riktigt? Vi söker nästa stjärnsäljare till Belmont i Alvik.
Vissa nöjer sig med ett vanligt jobb.
Andra vill utvecklas, utmana sig själva och skapa möjligheter som de flesta bara pratar om.
Om du tillhör den andra gruppen vill vi prata med dig.
På Belmont arbetar vi med försäljning av mobilabonnemang för operatören 3. Vi söker nu nya säljare till vårt kontor i Alvik som vill bli en del av ett ungt, energifyllt och resultatinriktat team.
Tidigare erfarenhet är inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning.
Hos oss får du utbildning, coachning och verktygen för att lyckas. Resten handlar om hur långt du själv vill gå.
Det här får du hos oss:
• Provisionsbaserad lön utan tak
• Säljutbildning från dag ett
• Daglig coachning från erfarna ledare
• Möjlighet att utvecklas snabbt inom bolaget
• Ett team som pushar varandra till nya nivåer
• Arbetstider måndag–fredag 08:00–17:00
Vi söker dig som:
• Är hungrig på framgång
• Vill utvecklas både personligt och ekonomiskt
• Trivs med att prata med människor
• Har hög energi och en positiv attityd
• Talar svenska obehindrat
Det här är inte jobbet för dig som vill göra minsta möjliga.
Det är jobbet för dig som vill mer.
Urval sker löpande. Ansök idag och visa varför just du ska få platsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: sandra.eriksson@ambivio.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Belmont Group AB
(org.nr 559197-5940)
Gustavslundsvägen 151c (visa karta
)
167 51 BROMMA Jobbnummer
9953601