Erfaren skjutstativförare på heltid hos DSV i Göteborg
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2026-06-08
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Vill du arbeta i en modern logistikverksamhet med högt tempo och starkt fokus på kvalitet och säkerhet? Nu söker DSV två erfarena skjutstativförare till deras verksamhet i Göteborg för en heltidsanställning.
Som skjutstativförare hos oss arbetar du i ett effektivt lagerflöde där du har en central roll i att säkerställa att gods hanteras korrekt, säkert och i tid. Arbetet sker i en strukturerad lagermiljö med moderna system och utrustning.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Körning av skjutstativtruck (B3)
Plockning och påfyllning av varor på höga höjder
In- och utleveranser av gods
Registrering i lagersystem
Bidra till ordning, säkerhet och effektivitet i lagret
Hjälpa till och avlasta på andra delar av lagret vid behov
Det är viktigt att du är flexibel och kan variera mellan arbetsuppgifter då arbetet innefattar mer än truckkörning.
Arbetstiden är förlagd mellan 07:00-16:00 och tjänsten planeras att tillsättas omgående.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
Har giltigt truckkort (A1–A4, B1–B4 – särskilt B3 skjutstativ)
Har tidigare erfarenhet av skjutstativkörning i lager/terminal
Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo
Kan arbeta både självständigt och i team
Talar och skriver obehindrat på svenska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Röra Byväg 9, (visa karta
)
418 78 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Agnes Sterner goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9953596