Valideringsingenjör inom Life Science
Knightec Group Compliance and Management AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2026-07-01
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Därför är detta jobb för dig För dig som vet att validering handlar om mer än dokumentation – det handlar om att bygga förtroende, säkerhet och kvalitet i varje steg. Du vill vara med och driva förändring, inte bara följa den. Här får du växa som specialist samtidigt som du bidrar till lösningar som gör verklig skillnad för människor och samhälle, med säkra produkter som ger förbättrad livskvalitet för användare.
Hos oss blir du en del av ett starkt valideringsteam med bred kompetens inom kvalificering, datoriserade system och processer. Vi jobbar tillsammans, delar kunskap och hjälper varandra att växa. Här finns alltid kollegor att bolla med, och utrymme för dig att ta dig an nya typer av projekt och uppdrag.
Inom vårt affärsområde Compliance & Management hjälper vi våra kunder att ställa om till hållbara och säkra lösningar. Vi kombinerar expertis inom kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning – och ser till att våra uppdrag för verklig skillnad, både för våra kunder och för människorna som påverkas.
Ansvarsområden Du kommer arbeta med validering och kvalificering av datoriserade system, processer och utrustning inom Life Science-industrin. Du får tidigt ansvar i projekten och kan påverka allt från design till commissioning – och därigenom bidra direkt till säkra produkter och förbättrad livskvalitet. Ditt arbete säkerställer att varje steg i processen håller högsta standard – från första kravställning till färdig produkt.
Vi tror på samarbete, kunskapsdelning och kvalitetsmedvetenhet som vägen framåt. Vi delar erfarenheter, bollar idéer och stöttar varandra genom hela projektets livscykel. Här får du utrymme att ta initiativ, driva utveckling och använda din expertis fullt ut.
Kvalifikationer Vi söker dig som trivs i en miljö där kvalitet, teknik och utveckling möts – och som vill bidra till att våra kunder lyckas i sina valideringsprojekt. Du har ett kvalitetsorienterat arbetssätt och en stark vilja att utvecklas själv, liksom att lyfta andra.
Du har även:
Ingenjörsexamen inom bioteknik, medicinsk teknik, kemiteknik, datateknik eller liknande
Erfarenhet av validering inom Life Science, inklusive arbete med IQ/OQ/PQ-faserna
Erfarenhet av krav-, avvikelse- och riskhantering
Erfarenhet av arbete med kravställning, dokumentation och URS
God kunskap inom GxP-regelverken (meriterande med erfarenhet av GAMP5, 21 CFR Part 11 och Eudralex Annex 11)
Mycket god svenska och engelska, både i tal och skrift
Har du dessutom erfarenhet av digitaliseringsprojekt eller automatisering inom Life Science ser vi det som en tillgång
Vi tror på nyfikenhet och lärande som drivkraft – därför lägger vi stor vikt vid din vilja att utvecklas, dela kunskap och bidra till att vi alla blir bättre tillsammans.
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor Dragarbrunnsgaten 45 i Uppsala. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-08-23. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969115-2080490". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Compliance and Management AB
(org.nr 556555-8193), https://career.knightecgroup.com
Dragarbrunnsgatan 45 (visa karta
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753 20 UPPSALA Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9987481