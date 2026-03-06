Välfärdstekniker
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Är du teknikintresserad och vill göra skillnad inom Hälsa och omsorgs verksamhetsområde? Då kan detta jobb vara något för dig!
Vi söker en engagerad medarbetare för installation och underhåll av välfärdsteknik inom Hälsa och omsorg!
Hos oss får du en central roll i att förbättra livskvaliteten för många människor genom digitala hjälpmedel och välfärdsteknik. I rollen som välfärdstekniker arbetar du med installation, konfigurering och service av exempelvis lås och olika typer av larm. Du är också ett stöd till våra verksamheter med tex. tekniska lösningar som VR-glasögon och appar, felavhjälpning och lagerhållning.
Du omvärldsbevakar och är en kontakt mellan Hälsa och Omsorgs verksamheter och vårt IT-bolag. Du kommer att arbeta med system som Swedlock, Intraphone, Appva, ICC och Zafe.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har en gymnasieexamen inom av arbetsgivaren bedömt relevant område. Du har en dokumenterad och praktisk erfarenhet inom området välfärdsteknik exempelvis genom installation och service av produkter inom detta område. Du har också mycket god IT- och systemkunskap. Det är meriterande om du har kunskap om vård- och omsorgsmiljöer.
Vi vill att du kan utrycka dig väl i svenska språket, såväl i tal som i skrift. Det är meriterande om du har goda kunskaper i engelska
Du har en hög samarbetsförmåga och flexibilitet. Vidare är du lösningsorienterad, intresserad av teknik och digitala lösningar och drivs av att förbättra trygghet och välfärd.
För tjänst krävs B-Körkort (manuell växellåda)
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs för tjänsten.
Gör skillnad med välfärdsteknik och ansök idag!
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
