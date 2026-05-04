Vaktmästare till Sporthallen
2026-05-04
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Arbetsuppgifter
Arbetet som vaktmästare på sporthallen kräver samarbete med föreningslivet och andra intressenter. Målet är att ge besökarna de bästa möjliga förutsättningar för att kunna njuta av sport och fritidsaktiviteter.
Som vaktmästare är du ansiktet utåt för vår verksamhet och levererar högsta service till våra besökare på anläggningarna. Dina arbetsuppgifter är varierande så som kundservice, föreningsdialog, tillsyn, öppning och stängning av anläggningen samt enklare lokalvård och reparationer.
Arbetet sker i skift. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning 6 månader.Kvalifikationer
Vi ser att du har gymnasieexamen.
Du har goda kunskaper i det svenska språket och grundläggande datakunskaper för att kunna hantera felanmälningar och beställningar.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete som vaktmästare eller fastighetsskötare.
Vi ser att du både kan arbeta i lag och självständigt, samt att du har ett gott kundbemötande. B- körkort är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Belastningsregister:
Innan en eventuell anställning ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret (där misstankeregistret ingår) i ett oöppnat kuvert. Utdraget beställs via Polisens webbplats. https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321177". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna kommun
(org.nr 212000-2783)
Stadshustorget 1
)
981 85 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna kommun, Fritids och service Kontakt
Avdelningschef
Anette Koivuniemi anette.koivuniemi@kiruna.se 0980-70963
9887897