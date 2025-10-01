Vaktmästare Nyköpings Arenor
2025-10-01
Nyköpings Arenor, en del av division Näringsliv, kultur och fritid i Nyköpings kommun, erbjuder arenor för kultur, fritid och idrott. Vi arbetar med ett brett utbud av anläggningar runt om i Nyköping - från ishallar och sportarenor till evenemangsytor och stallmiljöer.
Under de senaste åren har vi varit värd för både nationella och internationella evenemang, såsom JSM i ishockey, Sverigecupen i handboll, SDF Innebandy, landskamper i flera sporter, samt cuper och lägerverksamheter. Vår mission är att stärka bilden av Nyköping som en kultur-, fritids- och evenemangsstad och därigenom öka stadens attraktionskraft.
Vi säger att Nyköpings Arenor ska vara mer än bara en plats - det är där människor vill heja fram sitt lag, utöva sin favoritaktivitet eller uppleva sin favoritartist. För oss är värdskap, stolthet och kvalitet, nyckeln till en komplett upplevelse.
Vi söker nu 2 vaktmästare som kommer ingå i våra arbetslag hos driften på Nyköpings Arenor.
Publiceringsdatum2025-10-01
Arbetsbeskrivning Daglig Drift
Du kommer att vara en viktig del av den dagliga driften, som är uppdelad i fyra arbetsområden:
• Ishall
• Inomhusmiljöer
• Gräsytor
• Stallet
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Förbereda och underhålla samtliga områden så att de är i gott skick och redo för användning.
• Vara synlig och tillgänglig för våra besökare.
• Ge service och hjälp utifrån besökarnas behov och önskemål.
• Bidra till en trygg, välkomnande och trivsam miljö.
Du kommer att ha en varierad arbetsdag där både praktiskt arbete och möten med människor ingår.
Flexibilitet, ansvarstagande och ett gott bemötande är viktiga egenskaper i rollen.
Utöver de dagliga arbetsområdena kommer du vid behov att kunna delta i andra arbetsuppgifter och projekt inom Nyköpings Arenors organisation.
Detta innebär att du får ett varierat och spännande uppdrag, där du får möjlighet att:
• Bidra i olika verksamheter och projekt
• Samarbeta med flera team och kollegor
• Utvecklas genom nya erfarenheter och arbetsmoment
Din roll blir därmed både bred och dynamisk perfekt för dig som gillar att ta ansvar, vara lösningsorienterad och trivs med att arbeta i olika miljöer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst slutförd gymnasieutbildning
Har en YH eller annan yrkesutbildning som bedöms likvärdig inom ett hantverkarområde
B-körkort
Meriterande är om du:
• C/CE körkort
• BE-körkort
• Maskinvana
• Truckkort
• Liftkort
Vi ser gärna att du är:
Ansvarstagande och serviceinriktad
Flexibel och gillar att arbeta i team
Praktiskt lagd och trivs med varierande arbetsuppgifter
Bekväm med att möta människor i olika situationer
Som Vaktmästare hos oss tror vi att du är organiserad, stresstålig, lösnings- och kundfokuserad, Du har lätt att arbeta i grupp och kan både leda och bli ledd.
Tjänsten innebär skiftgång enligt ett rullande 3-veckorsschema, där arbetstiden är förlagd till dagar, kvällar, helger
Detta kräver flexibilitet och förmåga att anpassa sig till olika arbetstider, men ger också variation och möjlighet att vara med när det händer både under vardaglig drift och vid större evenemang.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid. Vi arbetar också för en jämställd arbetsplats med mångfald.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
