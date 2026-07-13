Vaktmästare/fastighetsskötare
Ab Omsorgscompagniet I Norden / Fastighetsskötarjobb / Nacka Visa alla fastighetsskötarjobb i Nacka
2026-07-13
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Är du BA in Sweden ABs nya talang som vaktmästare/fastighetsskötare i Stockholm?
Är du en driven vaktmästare/fastighetsskötare med erfarenhet från måleri och/eller snickeri? Är du självständig, noggrann och resultatorienterad? Känner du att det börjar bli dags för något nytt? Då har vi en tjänst för dig!
Din roll: Som vaktmästare/fastighetsskötare ansvarar du för att på ett affärsmässigt och kundorienterat sätt sköta våra lägenheter i och utanför Stockholm. Du kommer genomföra viss förbättring/renovering av våra lägenheter där vi har boende. Det krävs att du är social och kan sätta dig några minuter och prata med den som bor i lägenheten och förklara vad du är där för att utföra. Det kan vara allt från att måla en lägenhet eller en vägg till att bära/skruva ihop möbler. Du behöver vara en alltiallo och kunna lite om allt och vara händig. Finns inget planerat för dig att göra eller ett uppdrag ställs in vill vi att du är en person som kontaktar arbetsfördelare och frågar efter andra uppgifter att göra. Tjänsten är en heltidstjänst som inleder med 6 månaders provanställning och du kommer att utgå från Nacka men du arbetar i hela Stockholm. Du kommer arbeta tätt med vår drift- och lägenhetsansvarige som förser dig med uppdrag/projekt.
Du är ansvarig för:
Flytt och städning av lägenheter.
Åtgärda problem i våra lägenheter.
Lättare till medelstora renoveringar.
Om dig: Som person ser vi att du är kommunikativ då du har många olika kontaktytor. Vidare ser vi att du är serviceinriktad och har en förmåga att leverera kvalitativa lösningar till våra kunder då flexibilitet är ett utav våra viktigaste ledord.
I denna rekrytering fäster vi stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är självgående och en lagspelare, som är kommunikativ, relationsbyggare samt prestigelös. För att trivas i rollen som fastighetsskötare hos oss är du trygg i din roll och delar gärna med dig av dina kunskaper till resten av gruppen. Vi ser gärna att du arbetat med måleri och snickeri tidigare.
B-körkort är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8058294-2098789". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Omsorgscompagniet i Norden
(org.nr 556640-2292), https://karriar.oc.se
Planiavägen 11 (visa karta
)
131 54 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OmsorgsCompagniet Jobbnummer
10001218