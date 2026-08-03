Vaktmästare

Växsjö byskola AB / Fastighetsskötarjobb / Bollnäs
2026-08-03


Visa alla fastighetsskötarjobb i Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Ockelbo, Hudiksvall eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Växsjö byskola AB i Bollnäs

Timanställd vaktmästare sökes – ca 50 % under pågående sjukskrivning
Vill du ha ett varierande och självständigt arbete där du får göra skillnad i vardagen? Vi söker nu en engagerad och praktiskt lagd vaktmästare som kan arbeta på timmar utifrån verksamhetens behov under tiden vår ordinarie vaktmästare är sjukskriven.
Uppdraget beräknas motsvara ungefär 50%, med möjlighet till något högre omfattning under den första tiden.
Som vaktmästare hos oss får du en viktig roll i att skapa en trygg, välfungerande och trivsam miljö för barn, elever och personal. Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat bestå av:
Enklare reparationer och underhåll
Skötsel av lokaler och utemiljö
Montering och flytt av möbler
Snöröjning, sandning och gräsklippning (beroende på säsong)
Kontakt med entreprenörer och leverantörer vid behov
Andra praktiska uppgifter som uppstår i den dagliga verksamheten

Vi söker dig som:
Är händig och har ett praktiskt handlag
Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande
Är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov
Har B-körkort

Tidigare erfarenhet av vaktmästeri, fastighetsskötsel eller liknande arbete är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Publiceringsdatum
2026-08-03

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Skicka ett mejl till emelie.mattsson@vaxsjobyskola.se och berätta kort om dig själv och din erfarenhet.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi kräver utdrag ur belastningsregistret innan anställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: emelie.mattsson@vaxsjobyskola.se

Arbetsgivare
Växsjö byskola AB (org.nr 556802-1496), http://vaxsjobyskola.se
Gamla Landsvägen 120 (visa karta)
821 94  BOLLNÄS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Växsjö Byskola AB

Jobbnummer
10020431

Prenumerera på jobb från Växsjö byskola AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Växsjö byskola AB: