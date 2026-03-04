Vaktmästare
Källan Hotell-Spa-Konferens AB / Vaktmästarjobb / Norsjö Visa alla vaktmästarjobb i Norsjö
2026-03-04
, Malå
, Lycksele
, Skellefteå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Källan Hotell-Spa-Konferens AB i Norsjö
Källan Hotell Spa och Konferens söker en allsidig vaktmästare till vårt härliga team!Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Vi söker en vaktmästare som både kan ta hand om fastigheten samt omkringliggande byggnader och grönområden.
Vi erbjuder ett varierat arbete som passar den aktive.Dina arbetsuppgifter
Varierade arbetsuppgifter - bland annat reparation och underhåll av fastighet, skötsel av pool och spaområde, snöskottning vintertid och gräsklippning sommartid.Kvalifikationer
Är organiserad.
Är händig.
Har ett öga för detaljer och kan arbeta noggrant.
Har god fysisk kondition, är flexibel och har god samarbetsförmåga.
Sprider god energi och är en omtänksam kollega.Kvalifikationer
Körkort och egen bil, förarbevis för snöskoter meriterande
Anställning
Enligt kollektivavtal. Anställningsgrad enligt överenskommelse (ca 40-60%).
Vi tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person - vänta därför inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: susanna@kallanhotel.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vaktmästare 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Källan Hotell-Spa-Konferens AB
(org.nr 556546-4046), https://kallanhotel.com/
Åmliden 70 (visa karta
)
935 92 NORSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9777976