Vaktmästare till Skanör Falsterbo Montessoriskola
Skanör Falsterbo Montessoriskola söker en engagerad och ansvarsfull vaktmästare som vill vara en viktig del av vår skolmiljö. Tjänsten passar dig som är händig, strukturerad och trivs med ett varierat arbete i nära samarbete med skolans personal.
Som vaktmästare hos oss ansvarar du för:
Daglig tillsyn och underhåll av skolans lokaler och utemiljö
Praktiska reparations- och servicearbeten
Logistik kring lokaler, material och leveranser
Arbetsmiljöarbete i samverkan med skolledning
Kontakt med externa leverantörer och servicepartners
Stöd vid IT- och digitala system i verksamheten
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och händig
Har god förmåga att planera och hantera logistik
Har digital kompetens
Har god fysisk hälsa då arbetet ibland kan vara fysiskt krävande
Är samarbetsvillig, serviceinriktad och tar eget ansvar
Ett krav är att du har erfarenhet av arbete som vaktmästare eller liknande roll
Vi erbjuder ett meningsfullt och varierande arbete i en trygg och fin skolmiljö i samarbete med engagerade kollegor. Tjänstens omfattning är 50-70% med start under tidig vår. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: nina.senno@sfmontessori.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skanör Falsterbo Montessoriskola AB
239 34 SKANÖR Körkort
