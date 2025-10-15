Vaktmästare
2025-10-15
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi på Randstad en serviceinriktad och händig person för ett konsultuppdrag som Vaktmästare/allt i allo hos en av våra kunder I Umeå. Gillar du att ta dig an varierande uppgifter, se till att allt är i ordning och bidra till en funktionell och trivsam arbetsmiljö? Då kan det här vara jobbet för dig!
Detta är ett deltidsuppdrag på 75% med start i början av november eller enligt överenskommelse. Konsultuppdraget sträcker sig initialt till och med sista januari 2026. Efteråt finns det möjlighet till att arbeta på timmar. Uppskattad arbetstid är kl. 09.00 - 15.00 på vardagar.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Vid frågor kontakta fanny.lindgren@randstad.se
.
Ansvarsområden
Ansvara för inkommande leveranser (gods, bud och paket) och säkerställa korrekt mottagande.
Genomföra lättare underhåll och reparationer av kontorets inredning och möbler.
Spela en aktiv roll i arbetsplatsens estetiska utveckling genom montering av nya installationer (hyllor, skärmar, gardiner) och montering av möbler.
Byta ljuskällor i befintliga belysningsarmaturer.
Hantera internflyttar och omflyttning av inredningsdetaljer.
Upprätthålla ordning och se till att källsorteringen fungerar i miljörummet.
Resor förekommer i tjänsten lokalt i centrala Umeå och därför är B-körkort ett krav. Kvalifikationer
Vi söker dig som är praktiskt lagd, ansvarstagande och har en stark servicekänsla. Du är van vid att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är noggrann och lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Ersättning
