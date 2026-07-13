Vakthavande befäl till Häktet Örebro
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2026-07-13
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektörerna ansvara för säkerheten vid verksamhetsstället och operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter, med säkerhetsarbete som särskilt prioriterade område och du har ett särskilt operativt ansvar vid incidenter. Arbetet är varierat med stundtals högt tempo och många bollar i luften.
För att lösa arbetsuppgifterna krävs ett bra och nära samarbete med samtliga befattningar inom verksamhetsområdet. Vakthavande befäl finns i tjänst måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Arbetet är varierande och håller många gånger ett högt tempo. Som vakthavande befäl på häktet Örebro förankrar du tagna beslut, kommunicerar rakt och tydligt och bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö. I rollen ingår även att stötta och leda personal på ett positivt och utvecklande sätt.
Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankrar fattade beslut och innehar en stödfunktion till kriminalvårdsinspektörerna.
Några av de arbetsuppgifter befattningen innefattar är att upprätta säkerhetsbedömningar, följa upp det dagliga säkerhetsarbetet och dess rutiner för att bibehålla en hög dynamisk säkerhetsprofil samt vidta åtgärder vid behov. Vakthavande befäl arbetar också löpande med att bedöma behovet av bemanning samt samverka med samordnad bemanning för planering och ansvara för personalrangeringen utanför kontorstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, trygg och stabil, men samtidigt har förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till människor på ett lyhört och smidigt sätt. I ditt yrkesutövande uppvisar du ett gott omdöme och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att överblicka och se verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. I rollen som vakthavande befäl uppträder du professionellt i samarbetet med interna och externa myndighetskontakter och du uttrycker en positiv attityd till verksamheten.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Som vakthavande befäl har du en viktig roll i verksamheten och mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
• Godkänd grundutbildning från Kriminalvården
• Arbetslivserfarenhet av att leda andra utifrån motsvarande befattning som vakthavande befäl alternativt annan chefsbefattning
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• God administrativ förmåga och vana att arbeta i Kriminalvårdens administrativa program
• Kriminalvårdens interna vakthavande befälsutbildning
Det är meriterande om du har:
• Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
• Utbildning i OC och batong
• Relevanta språkkunskaper
• B-körkort. Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Järnvägsgatan 3 (visa karta
)
703 62 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelningen för anstalt, häkte och frivård, Region Mitt Häktet Örebro Jobbnummer
10000513