Väktare heltid
Smart Bevakning Sverige AB / Väktarjobb / Norrköping
2026-02-25
Väktare - Norrköping
Smart Bevakning Sverige AB söker nu väktare för anställning i Norrköping.
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete inom säkerhet, där du får möjlighet att utvecklas i en växande organisation.
Om Smart Bevakning
Smart Bevakning Sverige AB är ett auktoriserat bevakningsföretag med verksamhet i Östergötland.
Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 samt anslutna till Bevaknings- och säkerhetsavtalet
Företaget har en stark företagskultur med fokus på kvalitet, trygghet och lagarbete.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Du kommer främst att arbeta med väktartjänster, men beroende på kompetens och erfarenhet kan även uppdrag inom ordningshållning, parkeringsövervakning och butikskontroll förekomma.
Erfarenhet av skydds- eller hamnskyddstjänster samt skyddsvakt är meriterande.
Arbetet sker huvudsakligen i Norrköping, men uppdrag kan förekomma i andra delar av Östergötland.Dina arbetsuppgifter
Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Rondering och områdesbevakning
Larmutryckningar och åtgärder
Stationär bevakning
Fastighetsjour och trygghetsjour
Låsning av butiker och serviceuppdrag
Parkeringsövervakning och butikskontroll
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal
Tillgång till gym och squashhall för anställda
Möjlighet till vidareutbildning inom säkerhetsbranschen
En arbetsmiljö som präglas av samarbete och utveckling
Krav och kvalifikationer
Giltig väktarutbildning (VU1/VU2) eller annan relevant utbildning (t.ex. OPV, ordningsvakt)
B-körkort
God svenska i tal och skrift
God engelska i tal och skrift
God förmåga att hantera stress och agera lugnt i pressade situationer
Grundläggande teknisk förståelse för IT-stöd och rapporteringssystemDina personliga egenskaper
Du är noggrann, pålitlig och självständig med hög integritet.
Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och växla mellan service och auktoritet när situationen kräver det.
Eftersom arbetet ibland innefattar fastighetsjour bör du vara praktiskt lagd och kunna utföra enklare åtgärder.Så ansöker du
Ansökan görs via:
bit.ly/jobbasomvaktare
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smart Bevakning Sverige AB
(org.nr 556628-5333)
Lindövägen 72 (visa karta
)
602 28 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9764078