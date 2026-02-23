Vågoperatör/Avfallskontrollant sommarvikariat
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (Nsr) / Renhållningsjobb / Helsingborg Visa alla renhållningsjobb i Helsingborg
2026-02-23
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordvästra Skånes Renhållnings AB (Nsr) i Helsingborg
Om NSR
I strävan mot ett hållbart samhälle där avfall minimeras, samlar vi in regionens restmaterial och förädlar till värdefulla resurser. Detta gör vi i samverkan med målet att morgondagens lösningar ska vara bättre än dagens.
NSR - Nordvästra Skånes Renhållnings AB - ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt cirka 270 000 invånare, för vilka NSR har det kommunala renhållningsansvaret. Bolaget finns på många platser i nordvästra Skåne - från återvinningscentraler till återvinningsanläggning, åkeri och huvudkontor. Inklusive partners i industriparken arbetar ca 220 engagerade medarbetare för ett mer hållbart samhälle. Läs mer på www.nsr.se
Om rollen
Som medarbetare i vågen tillhör du enhet Behandling och är stationerad på Filborna anläggningen i Helsingborg. Vågmottagningen består av fyra vågoperatörer/kontrollanter, men du kommer även ha ett tätt samarbete med Maskinförare, Arbetsledare och Enhetschef. Förutom Helsingborg har enheten hand om behandlingen för NSR:s anläggningar i Ängelholm, Höganäs, Bjuv och Åstorp.
Du kommer vara en mycket viktig länk i vår kedja som driver avfallsanläggningen och kommer bland annat arbeta med:
Registrering av avfall, in- och utvägningar i vågsystemet på våra anläggningar
Mottagning, vägledning och service till våra kunder och besökare
Guidar och stöttar besökare till att sortera på ett rätt och säkert sätt
Löpande avfallskontroller av ankommet avfall
Viss administration kring vägningar, kontroller, vågkort etc.
Förutsättningar för att lyckas i rollen
Vågen är hjärtat på vår anläggning och utan ett fungerade mottagande fungerar inte verksamheten. Många arbetsuppgifter löper parallellt med varandra. Detta ställer krav på hög förmåga att prioritera samt god samarbets- och samordningsförmåga.
Som Vågoperatör/Avfallskontrollant krävs det att du är stresstålig, noggrann, positiv och nyfiken. Du är van att ta egna initiativ och är ordningsam samt ansvarstagande. Dessutom är du flexibel och har förmågan att både arbeta i grupp och ensam.
Vi vill att du har:
Ett stort intresse för miljö- och avfallsfrågor
Kommunikativ förmåga med stor servicekänsla
Goda kunskaper i svenska och engelska, kunskaper i andra språk är meriterande
Datorvana
B-körkort
Har du pågående utbildning inom miljöområdet är det ett plus
Anställning
Anställningsform: Visstidsanställning, tillfällig arbetstopp
Tjänstgöringsgrad: Varierar mellan ca 80-100%
Period: Juni-Augusti med eventuell möjlighet till förlängning
Placering: NSR:s anläggning på Filborna, Helsingborg
Arbetstid: Enligt schema, måndag - fredag Publiceringsdatum2026-02-23Så ansöker du
Urval sker löpande, sök därför tjänsten så snart som möjligt men senast 2026-03-07.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Enhetschef för Behandling, Fredrik Ek via mail fredrik.ek@nsr.se
eller telefon 042-400 36 19.
Unionens representant: Lennart Jensen lennart.jensen@nsr.se
Akademikernas representant: Lotta Lewis Jonsson lotta.lewis-jonsson@nsr.se
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av företag med erbjudanden om hjälp med kompetensförsörjning, annonsering och rekrytering.
NSR strävar efter mångfald i vår verksamhet och att bygga en organisation med olika kompetenser och bakgrunder. Vårt förhållningssätt bygger på Samverkan, Miljöengagemang och Framåtanda. Om detta tilltalar dig, tror vi att du kommer trivas och utvecklas hos oss!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7237343-1857106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordvästra Skånes Renhållnings AB (Nsr)
(org.nr 556217-4580), https://jobb.nsr.se
Hjortshögsvägen 1 (visa karta
)
254 64 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NSR AB Kontakt
Fredrik Ek fredrik.ek@nsr.se 042-400 36 19 Jobbnummer
9758830