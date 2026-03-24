Vägledare till Bostad Först
2026-03-24
Vi söker en engagerad vägledare till vår verksamhet Bostad Först. Arbetet utgår från de åtta grundprinciperna inom Bostad Först och bygger på respekt för individens självbestämmande. Vår målgrupp är personer i hemlöshet som erbjuds ett permanent boende utan krav på drogfrihet.
Arbetsuppgifter- Göra hembesök hos den boende minst en gång i veckan.- Stödja individen i vardagen utifrån Bostad Först-modellen.
- Hjälpa till att bryta isolering och ensamhet.- Social träning kan förekomma för att hitta en meningsfull fritid.
• Samordna kontakter med myndigheter, vård, socialtjänst och andra aktörer.
• Schemat är dag, kväll, helg och omfattar även beredskap i hemmet 7 dagar under en 3-veckorsperiod.
• Dokumentera och följa upp insatser enligt verksamhetens rutiner.
Vi söker dig som- Är utbildad socionom eller behandlingspedagog (eller har annan likvärdig utbildning).
• Har erfarenhet av arbete med personer i hemlöshet, psykisk ohälsa eller - Är flexibel, lyhörd och har god samarbetsförmåga.- Kan arbeta självständigt och ta ansvar för planering och uppföljning.
Meriterande- Kunskap om Bostad Först-modellen och dess 8 grundprinciper.
• Erfarenhet av samordning mellan olika myndigheter och aktörer.
Vi erbjuder- Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad.
• Ett engagerat team och stödjande arbetsmiljö. Bostad Först - 8 grundprinciper
1. Bostad är en mänsklig rättighet. 2. Ingen krav på drogfrihet eller behandling för att få bostad. 3. Valfrihet och självbestämmande för individen. 4. Bostaden är permanent. 5. Separering av bostad och stöd. 6. Individanpassat stöd utifrån behov. 7. Skadereducerande förhållningssätt. 8. Aktivt arbete för inkludering i samhället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: alena.lindqvist@verdandi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bostad först Verdandi Örebro ekonomisk fören
Slottsgatan 13

703 61 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bostad först Verdandi Örebro ek fören
Verksamhetschef
Anna-Lena Lindqvist alena.lindqvist@verdandi.se 0725869925 Jobbnummer
