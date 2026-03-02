Vägledare Jobbtorget
2026-03-02
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Arbetsmarknadsenheten (AME) har i uppdrag att stödja kommuninvånare i åldern 18-67 år som uppbär försörjningsstöd, med målet att de ska nå arbete eller studier. Vi har även uppdraget med ungdomar som varken arbetar eller studerar mellan 16 - 19 år, kommunala aktivitetskravet samt Medling och Ungdomstjänst.
Inom AME arbetar vi med bedömning av arbetsförmåga samt erbjuder förberedande insatser genom våra verksamheter Växtverk och Hantverk. Vi driver även caféverksamhet som arbetsträningsplats och ger stöd både inför och under studietiden för att skapa hållbara vägar mot egen försörjning.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du gör skillnad. Du ingår i vårt stöttande arbetslag med engagerade kollegor. Verksamheten ska möta upp Aktivitetskravet som träder i kraft 1 juli och du kommer att vara delaktig i att påverka och utveckla i den processen verksamheten befinner sig i nu.
Inom AME finns även anställda som driver ett projekt, Min Framtid, som finansieras av Samordningsförbundet.
Hos oss får du chansen att bidra till inkludering och framtidstro - varje dag.
På www.tierp.se/arbetsmarknadsenheten
Publicering sdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Som vägledare hos oss arbetar du nära deltagare med olika bakgrund och förutsättningar. Du arbetar självständigt utifrån de rutiner verksamheten har. Det finns rutiner för dokumentation och arbetslaget har stående ärendedragningar samt metodmöten där vi gemensamt för verksamheten framåt.
Du ser möjligheter där andra ser hinder och har förmågan att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer.
I uppdraget att vara ett stöd i arbetssökandet möter du deltagarnas olika behov och du ger konkret stöd i att skapa ansökningshandlingar, skriva CV och personliga brev samt utveckla kunskap kring hur man söker arbete på dagens arbetsmarknad. Det individuella behovet av stöd är stort.
Du vägleder i digitala verktyg, platsbanker, hur arbetsmarknaden ser ut och vad som krävs i en anställning och på så sätt stärka individens självständighet och tilltro till sin egen förmåga.
Uppdraget innebär även att aktivt utveckla arbetssätt och innehåll så att funktionen blir flexibel, relevant och anpassad efter målgruppens och verksamhetens behov. Genom struktur, samverkan och nytänkande bidrar du till att fler individer når arbete och egen försörjning. Dina arbetsuppgifter
* Ge individuellt stöd i att ta fram och utveckla ansökningshandlingar (CV och personligt brev)
* Strukturera och planera med varje individ i rollen som arbetssökande
* Informera om arbetsmarknaden och aktuella branscher
* Vägleda kring var jobben finns och hur man hittar dem
* Matcha individer mot lämpliga arbeten utifrån kompetens och förutsättningar
* Informera om vad som krävs i en anställning, exempelvis kompetenser, förväntningar och arbetsrättsliga grunder
* Förbereda och träna inför anställningsintervjuerKvalifikationerUtbildningsbakgrund
Beteendevetenskaplig högskole-/universitetsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
NPF, psykisk ohälsa och annan utsatthet
Ha erfarenhet och kunskap i möten med människor med NPF, psykisk ohälsa och/eller annan utsatthet.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen.
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309402". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps kommun
(org.nr 212000-0266) Arbetsplats
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Kontakt
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Annalena Rudström annalena.rudstrom@tierp.se 0293-21 84 77 Jobbnummer
9769950