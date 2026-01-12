Vägdriftsarbetare
Peab Sverige AB / Anläggningsarbetarjobb / Malung-Sälen Visa alla anläggningsarbetarjobb i Malung-Sälen
2026-01-12
Region Drift och Underhåll består av ca 550 medarbetare och tillhör Affärsområde Anläggning. Regionen arbetar övergripande med hur vi ska bidra till att Peab blir branschens bästa företag kopplat till våra fyra målområden: nöjdaste kunderna, bästa arbetsplatserna, bästa lönsamhet och att vi ska vara ledande inom samhällsansvar. Regionen har stabil position, goda framtidsutsikter och vi arbetar hållbart med miljötänk i fokus. Tillsammans underhåller vi och sköter om Sveriges vägar och anläggningar.
Din roll:
Vi söker dig som vill ingå i vårt team i Malung som ansvarar för drift och underhåll av ca 975 mil allmänna vägar.
Ditt arbete kommer ha inriktningen vägunderhåll, anläggningsarbeten, vinterväghållning, skyltsättning, diverse beläggningsarbeten och vägbesiktningar mm. Det ingår även arbete med ATK-besiktning, inventeringar samt div kontroller.
Du kommer att ha tät kontakt med våra underentreprenörer särskilt under beredskapstid.
Hos oss får du också möjlighet att utvecklas som medarbetare genom Peabs interna utbildningar riktat till alla våra anställda.
Erfarenhet från anläggning eller drift- och underhållsarbete av vägar är meriterande.
Du ska vara social, driven och engagerad.
Viss datavana krävs.
Körkort B är ett krav och körkort C är meriterande.
Vi värdesätter personliga egenskaper såsom din samarbets- och initiativförmåga, likaså ditt engagemang samt din serviceanda och pålitlighet.
Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring/ övervakningstjänst av vägar.
Urval till tjänsten sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Kontaktuppgifter:
Per Eriksson, platschef, 073-333 93 18
Anki Säärelä, HR Partner, 073-337 19 90
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
