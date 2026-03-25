Vägbelysningsprojektör
Norconsult Sverige AB / Ljus- och ljudjobb / Göteborg Visa alla ljus- och ljudjobb i Göteborg
2026-03-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norconsult Sverige AB i Göteborg
, Varberg
, Helsingborg
, Växjö
, Karlstad
eller i hela Sverige
Med ljuset som redskap skapar vi trygghet, gemenskap och en aktiv vardag året om. Utan ljus blir vi både otrygga och stillasittande. Vår kompetens tar oss från belysningscentral till den lysande källan. Tack vare den kan vi tryggt ta oss hem i trafiken både till fots, cykel och i bil. Tack vare den spelar vi fotboll ute året om samt vågar springa i våra motionsspår.
Som belysningsprojektör arbetar du i hela kedjan, från tanke till färdig handling. Våra branschkollegor delar ofta upp kompetensen på både el-konsult och ljusdesigner men hos oss på Norconsult har vi samlat kompetensen där ljusdesign och belysningsprojektering går hand i hand. Vi jobbar mot kommuner, Trafikverket, företag och vägföreningar med att projektera belysning för vägar, gator, parker, tunnlar och idrottsanläggningar. Vi utreder även belysning och optimerar efter dagens krav. Ett arbete som innefattar både visualisering och belysningsberäkning.
Belysningskompetensen är en del av affärsenhet Väg, gata och Mark på Norconsult och placeringen av den här tjänsten är i Göteborg.Publiceringsdatum2026-03-25Profil
Du är högskole- eller KY-utbildad med inriktning mot belysning eller elkraft och har minst tre års erfarenhet av belysningsprojektering. Vi ser att du är van att arbeta i CAD och besitter erfarenhet av belysningsberäkningsprogram som Dialux eller Relux samt elberäkningsprogram som Elvis. B-körkort är en nödvändighet och du behöver obehindrat behärska svenska i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Du är en människa som får energi av andra, som kan konsten att skapa och bibehålla goda relationer med såväl kunder som kollegor. Sammanhang är viktigt för dig, att få verka inom ett bolag som du trivs hos och tror på. Med ditt starka driv kommer du att bidra till att stärka vårt goda rykte som kompetent samhällsbyggare.
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 6600 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med din blivande chef:
Jan-Erik Wallerstedt | LinkedIn
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV och en motivationstext. Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norconsult Sverige AB
(org.nr 556405-3964), http://www.norconsult.se/
Theres Svenssons gata 11 (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg - Theres Svenssons gata Kontakt
Contact
Jan-Erik Wallerstedt Jan-Erik.Wallerstedt@norconsult.com 705864660 Jobbnummer
9818812