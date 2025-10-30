Vafabmiljö söker Anläggningsingenjör
2025-10-30
Vafabmiljö söker en Anläggningsingenjör
Vill du arbeta med hållbarhetsfrågor och verksamhetsutveckling? Som anläggningsingenjör, med inriktning mot deponi på enheten Återvinning, har du en central roll för att driva teknisk utveckling av både anläggningar och avfallsflöden framåt.
Enheten Återvinning är en del av avdelningen Anläggningar och Behandling, där omkring 100 kollegor arbetar tillsammans för att skapa en mer hållbar och cirkulär framtid. Här finns kompetenser som maskinförare, ingenjörer, arbetsledare, drifttekniker och specialister inom avfall och återvinning - alla med ett gemensamt mål att utveckla verksamheten framåt.
I den här rollen får du möjlighet att sätta ett verkligt avtryck genom att effektivisera den cirkulära hanteringen av olika material och tillsammans med dina kollegor, driva utvecklingen mot ökad hållbarhet och smartare resursanvändning.
Bli en av oss och jobba i en organisation som räddar världen lite varje dag!
Om rollen
Som anläggningsingenjör inom deponier arbetar du både operativt och strategiskt med fokus på utveckling, drift och optimering av våra deponier och cirkulära avfallsflöden. Du driver den tekniska utvecklingen av anläggningarna, från planering och beslutsunderlag till genomförande och uppföljning av investeringar. Arbetet omfattar att säkerställa att verksamheten följer gällande miljölagstiftning och bidrar till ett långsiktigt hållbart resursutnyttjande.
Du ansvarar för att planera, prognostisera och följa upp deponeringsflöden, med fokus på mängder, livslängd och kapacitetsutnyttjande. Rollen innebär att arbeta med inmätningar, masshantering och konstruktion i mark, samt att ta fram effektiva och hållbara lösningar för hur deponier byggs, drivs och utvecklas över tid.
Som en del av vårt affärsteam för jordar och massor, bidrar du med teknisk kompetens och processansvar för att säkerställa att rätt material används i våra konstruktioner och anläggningar. Arbetet sker i nära samarbete med enhetschef, projektledare och teknik- och driftorganisationen, med målet att skapa smarta och resurseffektiva deponilösningar.
Vem är du?
Som person är du innovativ, lösningsfokuserad och trivs med att tänka nytt kring hur avfall och resurser kan hanteras på ett mer cirkulärt och hållbart sätt. Du ser möjligheter där andra ser hinder och drivs av att hitta praktiska och långsiktiga lösningar som bidrar till att vi tar oss uppåt i avfallstrappan.
Du är strukturerad, ansvarstagande och har förmåga att driva dina uppgifter framåt både självständigt och i samarbete med andra.
Rollen passar dig som vill vara med och påverka, som trivs i en utvecklingsinriktad miljö där du på sikt kan forma och styra din egen yrkesmässiga utveckling. För att lyckas i rollen behöver du också ha god kommunikativ förmåga och kunna skapa goda samarbeten med kollegor, entreprenörer och andra intressenter.
Som en del av vår grupp förväntas du leva och leda efter våra värdeord Trovärdiga, Omtänksamma och Nytänkande (TON) och att du delar vår strävan mot ett hållbart samhälle. I den här rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga förmågor.
Vi ser att du har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, miljöteknik, väg- och vatten eller motsvarande.
Erfarenhet inom bygg och anläggning, gärna inom deponi/avfall.
Erfarenhet av att arbeta i eller leda projekt.
Kunskap och erfarenhet av att arbeta i CAD(läsa ritningar), GIS och Office-paketet.
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
B-körkort.
Det är meriterande om du även har:
God kunskap inom miljöbalken, avfallsförordningen, LOU, geosynteter, lakvatten- och gashantering.
Erfarenhet av projektledning, myndighetskontakt, budgetarbete och tillståndsprocesser.
Erfarenhet av kommunal verksamhet eller som konsult åt offentlig sektor.
Erfarenhet eller kunskap om projektledning.
BAS-P/BAS-U-certifiering.
Erfarenhet av deponiprojekt.
Vad får du?
Hos oss får du ett varierande arbete på en arbetsplats som sätter miljön först. Här bryr vi oss om varandra och vår arbetsmiljö. Vi erbjuder flera förmåner, bland annat ger träning ledig tid.
https://vafabmiljo.cruitive.com/
Vi vill spegla våra kunder och samhället i stort och vill därför anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och den erfarenhet det ger.
Annat bra att veta:
Tjänsten är tillsvidare på heltid och kan inledas med provanställning på 6 månader. Du utgår från vårt driftkontor på Gryta, Returvägen 20 i Västerås.
Arbetet kan till viss del utföras på distans, men rollen innebär också regelbundna besök på anläggning och deltagande i möten på plats. Vi värdesätter tillit och din förmåga att ta ansvar för att arbetet utförs där det genomförs bäst.
Tillträde enligt överenskommelse.
Så här ansöker du:
Låter det här som en tjänst för dig? Då är du välkommen att söka tjänsten redan idag. Sista ansökningsdag är den 23 november.
Varmt välkommen med din ansökan!
Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Om Vafabmiljö
Vafabmiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och alla kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart. Våra mål är att avfallsmängderna ska minska och att avfallet ska ses som en resurs. Allt ska återanvändas eller återvinnas så långt det bara är möjligt. Genom att dela med oss av vår kunskap och erbjuda bra lösningar vill vi ge dig förutsättningar att vara med och skapa en hållbar framtid. Tillsammans kan vi rädda världen lite grann varje dag, brukar vi säga.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Nyfiken på att veta mer om Vafabmiljö?
Micael Carlberg
Enhetschef Återvinning
Micael.Carlberg@vafabmiljo.se
021 - 39 35 36
Malin Nilsson
Rekryterare
malin.nilsson@vafabmiljo.se
072 - 143 56 99
