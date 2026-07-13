Stockholms tingsrätt söker en lokalvårdare
Sveriges Domstolar, Stockholms tingsrätt / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Stockholms tingsrätt i Stockholm
, Jönköping
eller i hela Sverige
Stockholms tingsrätt är Sveriges största tingsrätt med cirka 300 medarbetare. Vår organisation består av en mångfald av kompetenser, där varje medarbetare spelar en avgörande roll i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led. Vi hanterar ofta omfattande och uppmärksammade mål.
Domstolen är indelad i fem dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Avdelning 1–4 är allmänna avdelningar som hanterar brottmål, tvistemål och ärenden. Avdelning 5 är Patent- och marknadsdomstolen som ansvarar för rättsområdena immaterialrätt, marknafsöringsrätt och konkurrensrätt. På de dömande avdelningarna arbetar domare, patentråd, tingsnotarier, tingsfiskaler, beredningsjurister och domstolshandläggare. Domstolen har även en specialenhet för att handlägga tvistemål, ett så kallat snabbspår för tvistemål. Den administrativa avdelningen ansvarar för ekonomi, IT, HR, registrering, arkiv, bibliotek, kommunikation, säkerhet, service och lokalvård.
1 plats(er).
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du bidrar till en trygg och välfungerande arbetsmiljö? Som lokalvårdare hos oss blir du en viktig del av organisationen och arbetar tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i centrala Stockholm. Om du värdesätter kvalitet, ansvar och gott samarbete kan du vara den vi söker.
Din roll
Som lokalvårdare hos oss har du en viktig roll i att säkerställa att både medarbetare och besökare möts av rena, trivsamma och trygga lokaler. Du ansvarar för städning av tingsrättens samtliga utrymmen, så som allmänna ytor, förhandlingssalar, kontor, pentryn och toaletter. I arbetsuppgifterna ingår även hantering av avfall.
Du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat team bestående av sju lokalvårdare och en gruppchef. Vi värnar om ett professionellt arbetsklimat som präglas av respekt, samarbete och god kommunikation. Tillsammans arbetar vi serviceinriktat och tar tillvara varandras styrkor i det dagliga arbetet.
Arbetet ställer krav på god fysik och rörlighet då det tidvis kan vara fysiskt krävande. Tjänsten är förlagd vid Rådhuset på Scheelegatan i Stockholm, en äldre byggnad med unik karaktär och särskild utformning.
Du har en fast arbetstid, måndag till fredag, kl. 06.00–14.30 (helgfria dagar).
Hos oss tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning. Vill du veta mer om hur vi arbetar med lön och se aktuella löneintervall för olika befattningar, kan du läsa mer på vår externa webbplats: Jobba hos oss – förmåner och villkor – lön. (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/varfor-jobba-hos-oss/formaner-och-villkor/)Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Vi söker sig som har:
Minst tre (3) års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Relevant utbildning inom lokalvård, exempelvis PRYL eller SRY-utbildning
Erfarenhet av att använda städmaskiner, såsom kombiskurmaskiner
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
God fysisk förmåga att utföra ett delvis fysiskt krävande arbete
Det är meriterande om du har:
DatorvanaDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara serviceinriktad och ha en flexibel inställning.
Du trivs med att arbeta självständigt, men du uppskattar också nära samarbete i en mindre grupp där ansvar och uppgifter delas. Din positiva inställning och vilja att leverera god service kännetecknar ditt arbete och ditt bemötande.
Under perioder med hög arbetsbelastning har du lätt för att strukturera, prioritera och behålla effektiviteten i ditt arbete. Du är noggrann, ansvarsfull och har en god förmåga att hantera interna kontakter.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Förmåner
Vi erbjuder en trygg anställning med goda förmåner enligt kollektivavtal. Hos oss får du 3000 kr i friskvårdsbidrag per år, samt möjlighet att använda en friskvårdstimme i veckan, när arbetet tillåter. I huset finns ett eget gym och våra friskvårdsombud arrangerar regelbundet aktiviteter om främjar hälsa och gemenskap.
Du har mellan 28–35 semesterdagar, tjänstepension och flexibel arbetstid. Du har även möjlighet till ersättning för kostnader för läkemedel och läkarbesök enligt gällande villkor.
Anställningen inleds med sex (6) månaders provanställning.Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla följande:
Besvara ansökningsfrågorna noggrant och utförligt. Dina svar kommer att ligga till grund för den första bedömningen i rekryteringsprocessen.
CV där du tydligt redogör för din tidigare erfarenhet. Beskriv tidigare anställningar och arbetsuppgifter. Ange arbetsgivare, månad och år för varje tidigare tjänst.
Personligt brev där du beskriver varför du är lämpad för tjänsten, med utgångspunkt i din bakgrund och tidigare erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/0394". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 8307 (visa karta
)
104 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Stockholms tingsrätt Kontakt
Hr-specialist
Veronica Odell veronica.odell@dom.se 08-561 650 27 Jobbnummer
10000698