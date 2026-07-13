Matematisk algoritmutvecklare
Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-13
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Är du trött på standardlösningar? Kom till oss och kombinera analys med kreativitet. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Du kommer tillhöra avdelningen för teknik där du kommer arbeta med några av myndighetens viktiga system för inhämtning av eterburna signaler.
Som algoritmutvecklare kommer du att vara en del av ett team som utvecklar programvara inom området digital signalbehandling och avkodarteknik. Implementation görs huvudsakligen i C/C och Python. Verksamheten präglas av att försöka tolka ofullständiga data där vi behöver bygga kunskap ur ett ständigt flöde av nya kunskapsfragment från verkligheten. Du bidrar till ständig förbättring genom uppföljning och analys av brister och möjligheter.
Ditt och en handfull andra team arbetar mycket nära tillsammans och har ett helhetsansvar för en uppsättning system vilket ger goda möjligheter till såväl specialisering som breddning. Vi prioriterar samarbete och helhetsperspektiv, inte gränsdragningar. Eftersom vi har fullt ansvar för våra egenutvecklade system kan vi också utforska och förverkliga egna idéer om hur verksamheten kan föras framåt.
Resor kan förekomma i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
• Masterexamen inom teknisk fysik, elektroteknik eller matematik eller motsvarande kunskaper i matematiska ämnen genom annan utbildning eller flerårig arbetslivserfarenhet i området.
• Goda kunskaper av programmering i något högnivåspråk
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet eller utbildning inom digital signalbehandling
• Kunskap inom abstrakt algebra eller kodningsteori
• Kunskap inom maskininlärning
• Kunskap inom radiokommunikation
• Flerårig erfarenhet av programmering i C/C
• Erfarenhet av programmering i Matlab
• En forskarutbildning inom relevant område
• Erfarenhet av Linuxbaserade utvecklingsmiljöer
• Erfarenhet av Agila arbetssätt som Scrum eller SAFe
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
• Samarbetsförmåga: Du arbetar bra med andra människor. Du relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Självgående: Du tar ansvar för din uppgift. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
• Kreativ: Du kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
• Problemlösande analysförmåga: Du arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
(http://www.fra.se/).
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
(http://www.ncsc.se/)
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-08-09
Referensnummer 2025FRA2359-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: C, C , Algoritmer, Algoritmutveckling, Algoritmutvecklare, Matlab, Java, Python, Go, GitHub, Git, Linux, Agile, Scrum, TDD, Enhetstest, Integrationstest, Diskret matematik, DSP, Signalbehandling, FFT, Realtidsprogrammering, Multitrådning, REST API, Systemutvecklare, demodulering, avkodning, radiokommunikation, radio
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025FRA2359-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA, Teknik Kontakt
Fackliga företrädare 010-557 46 00 Jobbnummer
10000699