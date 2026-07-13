Lärarassistent/elevassistent till Söndrebaljs skola
Ängelholms kommun, Söndrebalgs skola / Pedagogjobb / Ängelholm Visa alla pedagogjobb i Ängelholm
2026-07-13
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Ängelholm gör det omöjliga möjligt – det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Söndrebaljs Skola ligger utanför Ängelholm i direkt anslutning till motorväg. Det är en F-9 skola med ca 500 elever. Det är två paralleller i de flesta årskurserna med variation mellan ca 18-26 elever per klass. På skolenheten arbetar ca 60 medarbetare.
Skolans utvecklingsarbete sker inom bland annat områdena ökad tillgänglighet, gruppdynamik och motivation. Viktiga och centrala delar i denna utveckling är träning av bland annat samarbetsförmågor och elevaktivt lärande.
Vi strävar efter att erbjuda eleverna en tillgänglig lärmiljö, elevaktiva lärandeformer och differentiering i undervisningen för att på så sätt underlätta för elevernas koncentration, motivation och uthållighet. När elever upplever att de lär sig mår de bra och mår de bra lär de sig mer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Rollen kommer innebära att arbeta tätt tillsammans med elever, vårdnadshavare och kollegor i årskurs 7-9. Arbetet sker i både undervisning och i skolans sociala sammanhang. Du kommer ledas av specialpedagog/speciallärare i ditt uppdragKvalifikationer
Du ska vara utbildad lärarassistent eller elevassistent. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar i skolmiljö.
Vårt arbetssätt genomsyras av samspel och samarbete, vilket innebär att dessa förmågor är av stor vikt för oss. Du kommer under en intervju få möjligheten att beskriva hur du arbetar med ovan delar.
Tjänstens omfattning är 75-80%
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde: 2026-08-11 eller enligt överenskommelse. OBS! Intervjuer kommer ske fredagen den 7/8-2026, upphör: 2027-06-18 .
För att bli aktuell för tjänsten måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Har du erhållit företrädesrätt i Ängelholms Kommun, ska du ange detta i din ansökan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten. Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på erfarenhet och kompetens. För aktuell lönestatistik besök engelholm.se där du kan läsa mer.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta rekryterande chef via telefon för dialog om din ansökan.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334828". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Kommun
(org.nr 212000-0977)
Östra vägen 2 (visa karta
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262 80 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Ängelholms kommun, Söndrebalgs skola Kontakt
Sveriges lärare
Charlotte Friberg 0431-870 00 Jobbnummer
10000704