Medicinsk sekreterare, Enhet obstetrik och gynekologi admin Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-07-13
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Gör skillnad. Varje dag.
Tillsammans skapar vi en organisation att trivas i, att utvecklas i och som vi är stolta över och tillsammans gör vi skillnad!
Vi behöver nu förstärkning av ytterligare en medicinska sekreterare till vår administrativa enhet.
Känner du dig redo för ett nytt spännande uppdrag? Brinner du för god service och vill vara med och utveckla vår administrativa verksamhet tillsammans med härliga kollegor med mycket energi? Då är kvinnosjukvården platsen för dig!
Den administrativa enheten i Malmö består av totalt cirka 30 medarbetare som finns placerade inom gynekologi och obstetrik. Vi arbetar i olika team som är uppdelade i öppenvård och slutenvård inom de olika specialiteterna. Motsvarande team finns på den administrativa enheten i Lund, det är en självklarhet att vi tar ett gemensamt ansvar för det administrativa arbetet på båda orterna. Många delar av vården som bedrivs är högspecialiserad. Hos oss har du möjlighet att göra skillnad, både för kvinnorna som söker vård hos oss, och för dig själv och dina kollegor. Hos oss är trivsel lika viktigt som att göra ett bra arbete av hög kvalitet. På den administrativa enheten har vi ett utmanande och roligt arbete där vi strävar efter att ge bästa tänkbara service, med målet att alltid leverera med hög kvalitet. Vi ser oss alla som viktiga pusselbitar och vi skapar och utvecklar vår arbetsplats tillsammans.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
De dagliga arbetsuppgifterna består bland annat av handläggning av inkommande post, remisshantering, telefonservice, tidsbokning, kvalitetssäkring, 1177-hantering, registrering, kodning och journalskrivning. Även andra administrativa uppgifter förekommer. Utöver detta kopplas andra ansvarsuppgifter på, beroende på kunskap och intresse.
Du kommer arbeta både i team och självständigt och vi välkomnar att du i ditt arbetsteam vill vara delaktig i förbättring av rutiner, arbetssätt och utveckling. Kvalifikationer
Vi söker dig som kan behålla fokus och ett professionellt förhållningssätt även när arbetstempot blir högt. Du har lätt för att planera ditt arbete och kan organisera och prioritera dina aktiviteter på ett effektivt sätt. För att lyckas i rollen är du flexibel och lösningsorienterad. Det är även viktigt att du har en hög känsla för service samt ett gott bemötande gentemot såväl patienter som kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Gällande de formella kraven ska du ha godkänd utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration (KY 80p/400p YH) alternativt motsvarande medicinsk sekreterarutbildning. Vidare är goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift, en förutsättning för tjänsten. Likaså goda kunskaper i medicinsk terminologi. Du är en van dataanvändare, gärna med erfarenhet av att arbeta i både Melior och Obstetrix. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som medicinsk sekreterare på sjukhus, företrädesvis inom kvinnosjukvård, är detta meriterande.
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329945". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
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205 02 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Enhetschef Lund
Carin Ekström Carin.M.Ekstrom@skane.se Jobbnummer
10000712