Fastighets- och säkerhetssamordnare till Nära vård och hälsa
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2026-07-13
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Gör skillnad. Varje dag.
Vill du ha en nyckelroll där du får kombinera projektledning, fastighetsfrågor och säkerhetsarbete i en förvaltning som gör skillnad för människor varje dag? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Som fastighets- och säkerhetssamordnare har du ett övergripande och samordnande ansvar för fastighets- och säkerhetsfrågor inom Nära vård och hälsas verksamheter. Rollen innebär ett nära samarbete med förvaltningens verksamheter, Regionfastigheter och andra regionala förvaltningar för att säkerställa att våra lokaler och säkerhetslösningar stödjer verksamheternas behov.
Huvudplaceringen är i Malmö, men uppdraget omfattar verksamheter över hela Skåne vilket innebär att resor förekommer i tjänsten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som fastighets- och säkerhetssamordnare arbetar du bland annat med att stödja och vägleda våra verksamheter i planerings-, bygg- och förändringsprocesser vid förändrade lokalbehov. Det innebär att du självständigt leder och driver projekt där du ansvarar för att planera, samordna, följa upp och driva projekt från behovsanalys till genomförande och avslut.
I rollen arbetar du på hyresgästsidan där Regionfastigheter alltid är vår hyresvärd och du har ett nära samarbete med fastighetsförvaltare. Ditt uppdrag är att säkerställa att vården erhåller de tjänster som avropats och att verksamheten bedrivs i lokaler som uppfyller ställda krav och standards. Du leder och samordnar projekt inom lokalförändringar, verksamhetsflyttar, ombyggnationer och säkerhetsutveckling samt hanterar ärenden kopplade till fastighet, service, lokaler och säkerhet.
• Som fastighetskoordinator arbetar jag både operativt och långsiktigt. Ena dagen hanterar jag frågor som påverkar verksamheten här och nu, till exempel lokal- och driftärenden, och nästa dag arbetar jag med planering inför kommande lokalförändringar, ombyggnationer eller investeringar. Rollen innebär många kontaktytor där jag samordnar och driver frågor mellan verksamheten, Regionfastigheter och externa leverantörer för att skapa välfungerande och ändamålsenliga lokaler, beskriver Sandra som är fastighetskoordinator.
Vidare deltar du i och samordnar arbetsgrupper inom ombyggnads- och lokalförändringsprojekt samt ansvarar för avrop av lokalförändringar och fastighetsrelaterad utrustning. Du arbetar med säkerhetsfrågor kopplade till fysisk säkerhet, larm- och passersystem och säkerställer att lagkrav, regionala riktlinjer och interna rutiner följs inom ansvarsområdet. I uppdraget ingår även att ansvara för kontakter och samverkan med Regionfastigheter, andra regionala förvaltningar, leverantörer och externa samarbetspartners. Du arbetar med investeringshantering och uppföljning av fastighetsrelaterade åtgärder samt hanterar och följer upp incidenter och bidrar till förvaltningens kris- och beredskapsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning, säkerhet, projektledning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Därtill har du erfarenhet av att arbeta med fastighets- och/eller säkerhetsfrågor, gärna i en större organisation. Det är en förutsättning att du har erfarenhet av projektledning eller projektkoordination inom fastighets-, bygg- eller säkerhetsområdet samt erfarenhet av byggprocesser, lokalförändringar och ritningstolkning. Du har god administrativ förmåga och vana att arbeta i olika digitala system. Därtill har du mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt har giltigt B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet från vården och förstår hur lokaler påverkar verksamhetens vardag. Har du dessutom arbetat med fysisk säkerhet eller säkerhetsrelaterade fastighetsfrågor ser vi det som mycket värdefullt. Vi ser även positivt på erfarenhet från politiskt styrd organisation och systematiskt arbete med säkerhetsfrågor.
Som person är du strukturerad, självgående och har en stark förmåga att driva arbetet framåt. Du känner dig trygg i en projektledande roll och har förmåga att planera, prioritera och följa upp aktiviteter för att nå uppsatta mål. Samtidigt är du lyhörd och skicklig på att skapa goda relationer och engagemang med olika intressenter. För att lyckas i rollen behöver du trivas med att arbeta både strategiskt och operativt och kan flexibelt hantera flera parallella projekt och ärenden samtidigt. För oss är det viktigt att det blir rätt person för tjänsten och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Säkerhetsprövning kan komma att bli aktuellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329176". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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211 73 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Anna B Lindholm, Enhetschef 0722-375881 Jobbnummer
10000696