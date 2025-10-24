Väderstad AB söker svetsare
Om företaget Väderstad Group förser det moderna lantbruket med högeffektiva lantbruksmaskiner och metoder. Koncernen är familjeägd och huvudkontoret ligger i Väderstad, Sverige. Väderstad Group finns idag representerat i ett 40-tal länder.
Dina arbetsuppgifter Som svetsare på Väderstad AB är du en viktig del av tillverkningen av högkvalitativa jordbearbetnings- och såmaskiner, som används av lantbrukare världen över. De söker både manuellsvetsare, inriktning MIG och MAG, och robotsvetsare.
Som svetsare på Väderstad arbetar du med att svetsa komponenter och ramar enligt ritning och gällande standarder. Rollen innebär även kvalitetskontroll och enklare operatörsunderhåll.
Säkerhet, kvalité, leverans, effektivitet och resultat är ledorden som beskriver svetsarbetet. Arbetstid: 2-skift Förmiddag: 05:54-15:06 mån-tors, 05:54-14:24 fre. Eftermiddag: 15:00-23:36 mån-tors, ledig fre.
Din profil Vi ser att du som söker har arbetslivserfarenhet inom svets och giltiga svetscertifikat. Du bör även känna dig självsäker i att läsa ritningar. Som person är du flexibel, har en förmåga att hantera stress och arbete i ett högt tempo.
Krav för tjänsten -Erfarenhet inom MIG/MAG och/eller robotsvetsning. -Giltiga svetscertifikat -B-körkort -Traverskort (en förutsättning inför eventuell anställning) -Behärskar svenska väl i tal och skrift
Tjänsten är en konsultlösning där du blir anställd på Skill men uthyrd som konsult hos Väderstad AB. Efter 6 månaders anställning hos Skill finns goda chanser till en tillsvidareanställning och slutmål att bli fastanställd hos Väderstad AB.
Ansökningsförfarande Annonsen är både för omgående och kommande behov och tiden för eventuell tillsättning kan därmed variera. Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan, vi svarar inom 2 veckor.
Bakgrundskontroll genomförs på slutkandidat.
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Jesper Björklund, jesper.bjorklund@skill.se
och Malin Gustafsson, malin.gustafsson@skill.se
