Väderobservatör Vidsel
2025-12-11
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle?
Flygenheten
Väderavdelningen är en del av Flygenheten på Norrbottens flygflottilj F 21 som med sina två JAS 39 Gripen divisioner utgör en central del av Sveriges försvar. Avdelningens huvuduppgifter är att sköta flygvädertjänsten vid Luleå och Vidsel flygplatser och förse flottiljens flygande enheter samt FMV VTR med väderunderlag. Utöver det förser avdelningen även andra av Försvarsmaktens enheter med väderunderlag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Väderobservatör arbetar du mest med praktiska väderobservationer med stöd av meteorologiska sensorer och datorsystem. Du kommer också stötta meteorologen med övervakning av meddelade gränsvärden och bistå med övervakning av väderutvecklingen på flygplatsen. Vissa sidouppgifter kan på sikt bli aktuella. Befattningen innebär till del arbete på obekväma arbetstider.
• Väderobservationstjänst vid F21 Väderavdelning Vidsel samt tidvis på andra platser.
• Delta i och bidra till övriga uppgifter på avdelningen och flygenheten
• Sammanställa väderdata
• Delta i övningsverksamhet, nationellt och internationellt
• Delta i övningar på tillfälliga baser i fältmiljö
• Fysisk träning ingår som en del i arbetet
Försvarsmakten är under stark tillväxt och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieexamen
• Körkort lägst klass B (manuell växellåda)
• Fullgod syn (med korrektion)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull, trygg och noggrann. Du har en god struktur i ditt arbete och är van vid att arbeta i olika tidstempon. En del ensamarbete förekommer vilket innebär att du behöver vara trygg i dig själv och kunna bidra till en lösning av uppkomna utmaningar. Du kommer också arbeta i lag, vilket kräver att du har en god förmåga att samarbeta och bemöta andra människor.
Vi kommer att lägga stor vikt vid den personliga lämpligheten för tjänsten.
Meriterande
• Tidigare kunskaper i väderobservationstjänst/meteorologi
• Värnplikttjänstgöring, Grundläggande soldatutbildning, kombattantutbildning eller tidigare tjänstgöring i Försvarsmakten
• Goda och aktuella kunskaper i MS Office-paketetÖvrig information
Anställningsform Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad Heltid
Arbetsort Vidsel
Civil befattning
Internutbildning, tjänsteresor och övningar förekommer i tjänsten.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Som anställd i Försvarsmakten ska du uppfylla Försvarsmaktens krav för fysisk standard, därför ingår även fysisk träning som en av dina arbetsuppgifter
Du kommer att genomföra obligatoriska utbildningar både vid Norrbottens Flygflottilj och på annan ort. Inledande kurs (3 veckor) i väderobservationstjänst genomförs i Enköping.
Upplysningar om befattningen
Upplysningar om befattningen lämnas av chef Väderavdelningen Elisabeth Grunditz Steen.
Information om rekryteringsprocessen
Lämnas av HR generalist Anton Eliasson.
Fackliga företrädare
OF F 21, SACO, SEKO, OFR/S
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-09. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Så ansöker du
