Österlen VA är ett driftsbolag med starkt fokus på målstyrning, teknisk utveckling och miljöfrågor. Vi engagerar oss även i forskning kring nya tekniker och modeller för framtidens hållbara vatten- och avloppshantering.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Du kommer att tillhöra en grupp inom avdelningen Rörnät. Gruppen består av fyra personer som arbetar med investeringsprojekt och tidiga utredningar inför planarbeten, investeringar och exploateringar. Som va-utredare hos oss kommer du bland annat arbeta med tekniska utredningar på våra anläggningar (dagvatten, ledningsnät, verksamhetsområden, kapacitetsutredningar etc). Utredningarna kan vara komplexa då de i regel är multidisciplinära och kan omfatta underjordsanläggningar och ombyggnationer under pågående drift.
Övriga förekommande arbetsuppgifter kan vara:
* strategisk planering i samband med investeringar enligt beställningar från ägarkommunerna.
* utveckling och uppdatering av underhållsplaner och styrdokument.
* genomförandet av förstudier, riskanalyser och tekniska utredningar för att stödja investeringsbeslut, planarbete och exploateringsprojekt.
* planering och genomförande av projekt och säkerställa att mål och kravspecifikationer uppfylls, t ex kopplat till Vattentjänstplanen.
* samarbete med kommunernas planeringsenheter och fungera som länk mellan beställare och utförare i investerings- och exploateringsprojekt.
* fungera som bolagets samtalspart med externa intressenter och rapportera till relevanta myndigheter.
Du planerar och strukturerar projekt och utredningar och driver dem framåt under utredningsfasen. Arbetet sker i samarbete med kollegor och våra interna beställare och med hjälp av interna resurser och konsulter. Vi lägger stort fokus på hållbarhet- och arbetsmiljöfrågor, kvalitetsplaner, riskanalyser, anläggningsdokumentation och välplanerade driftsättningar.Kvalifikationer
Som person vill vi att du är bra på att planera och strukturera ditt arbete. Du är lösningsorienterad och har lätt för att ta initiativ och är drivande i ditt arbetssätt. Du är kommunikativ och har mycket god kommunikationsförmåga såväl muntligt som skriftligt. Rollen innebär många kontaktytor, internt och externt, vilket ställer höga krav på din samarbetsförmåga och ett starkt hållbarhetsfokus. Du har hög servicekänsla och ett prestigelöst förhållningssätt. Du ser misstag som en möjlighet till lärande och är nyfiken på framtidens tekniker.
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har följande kvalifikationer:
* Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom t ex maskin, energi, kemi, vatten och miljö, samhällsbyggnad/planering.
* Minst 5 års erfarenhet av att arbeta som VA- projektör, projektledare eller utredare.
* Erfarenhet av att arbeta med multidisciplinära projekt som kan innefatta maskin, bygg, el, automation, instrumentering, VVS, brand, risk/ CE m m.
* Kunskap om den kommunala planprocessen är meriterande.
* Mycket goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt.
* B-körkort.
* Det är meriterande om du har erfarenhet inom ledningsnät och dagvattenutredningar.
ÖVRIGT
