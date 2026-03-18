VA-projektör
2026-03-18
Vi söker nu en VA-projektör med några års erfarenhet av projektering av VA-ledningsnät. I rollen arbetar du med projektering i olika skeden och bidrar till att ta fram tekniska lösningar. Du blir en del av enheten Projektering och Byggledning - en grupp med 19 engagerade medarbetare som arbetar nära varandra i projekten och stöttar varandra i tekniska frågor.
Stockholm vatten och avfall är en viktig samhällsbyggare som levererar effektiva och hållbara vatten- och avfallstjänster - för dagens och framtida stockholmare. Varje dag, året runt, förser vi 1,6 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stadPubliceringsdatum2026-03-18Arbetsuppgifter
Som VA-projektör kommer du att arbeta med projektering av VA-ledningsnät i olika typer av projekt, från förnyelseprojekt till exploateringar. Du kommer ta fram tekniska lösningar, ritningar och tekniska beskrivningar samt säkerställer att projekteringen följer våra tekniska ramverk.
I arbetet samarbetar du nära projektledare, byggledare och andra enheter inom bolaget, och bidrar till att projekten kan genomföras på ett byggbart och hållbart sätt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning med placering på vårt huvudkontor i Ulvsunda, Bromma.
I rollen som VA-projektör kommer du bland annat att:
* Förprojekteringar och projekteringar i exploaterings- och omvandlingsområden samt för reinvesteringar i befintligt ledningsnät (förnyelseplansprojekt)
* Upprätta ritningar i CAD samt tekniska beskrivningar/mängdförteckningar
* Kostnadskalkylering
* Dimensionering och utformning av VA-ledningsnät
* Stöd till projektledare i projekteringsfrågor
* Bevaka BAS-Ps arbetsuppgifter under hela projekten
* Granska handlingar för projekt utförda av externa konsulter i våra projekteringsavtalKvalifikationer
Som person tror vi att är samarbetsinriktad och gärna delar med dig av din kunskap för att hjälpa gruppen att nå sina mål. Du är skicklig på att analysera problem och hitta lösningar, samtidigt som du kan anpassa dig snabbt till förändringar och nya omständigheter. Du arbetar konstruktivt under press och ser till att hålla en positiv attityd även i utmanande situationer. Du lär dig kontinuerligt av feedback och vet när du behöver söka stöd från andra. Din kommunikationsförmåga är stark, och du förmedlar information tydligt och lyhört, alltid med fokus på att skapa förståelse och samarbete.
Vi söker dig som har:
* Relevant teknisk utbildning eller motsvarande kunskap förvarat på annat sätt
* Minst 3 års erfarenhet av VA-projektering med fokus på ledningsnät
* Erfarenhet och kunskaper i AMA/SVAMA
* Erfarenhet av Autodesk Civil 3D och dimensionering av VA-ledningsnät
* Kunskaper inom entreprenadjuridik, särskilt AB 04
* Kunskap inom Bas-P/U, och erfarenhet av arbetsmiljöfrågor i projekt
* Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet av Stockholm Vatten och Avfalls tekniska ramverk.
ÖVRIGT
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2026 04-12 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid! Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du rekryteringsansvarig Naomi Korang via mejl: Naomi.Korang@svoa.se
eller via telefon: 0739142383
Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten & Avfalls kundtjänst på telefon 08-522 120 00.
För att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt har vi valt att jobba med rekryteringstester i vår urvalsprocess.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. Läs mera om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb
Vi ser fram emot din ansökan!
