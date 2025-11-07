VA-ingenjör planering
2025-11-07
Brinner du för hållbar samhällsutveckling? I rollen som VA-ingenjör planering är du med och formar framtidens VA - med långsiktighet, innovation och samarbete i fokus.
Rollen som VA-ingenjör planering
Du kommer att ingå i gruppen för planering och utredning, tillsammans med automations-, plan-, VA-ingenjörer. Tillsammans arbetar ni för att utveckla och förvalta VA-infrastrukturen på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Som VA-ingenjör planering får du en nyckelroll i att samordna utredningsarbetet och arbeta med förnyelseplaner över VA-ledningsnätet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
- Ansvara för en långsiktig och hållbar förvaltning av VA-infrastrukturen med huvudinriktning mot ledningsnätet.
- Ansvara för framtagandet av långsiktiga investeringsplaner och budgetförslag för VA-ledningsnätet.
- Ansvara för en strategisk och operativ optimering av ledningsnätets livscykel genom planering, analys och utveckling
- Ansvara för tillståndsbedömning och riskanalyser.
- Arbeta med både interna och externa aktörer för att förbättra VA-systemets funktionalitet, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet
- Arbeta med andra interna aktörer för att balansera behoven av investerings- och reinvesteringsbudet så medel läggs där de är mest prioriterade.
Vi ser gärna att du har en civil- eller högskoleingenjörsutbildning med en teknisk inriktning. Du har erfarenhet av insamling, bearbetning, prioritering, presentation och uppföljning av information och data. Vidare har du god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift i svenska samt körkort B. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av investerings- eller förnyelseplanering, kunskap om ledningsförnyelse, erfarenhet av att ta fram förstudier eller grundläggande kunskaper och erfarenhet inom VA och hydraulik.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du gillar att tänka strategiskt och har lätt för att se hur saker hänger ihop på lång sikt. Du tycker om att samarbeta och har en naturlig känsla för att bygga goda relationer med olika människor. Det är också viktigt att kunna planera och driva sitt arbete självständigt - samtidigt som du gärna tar initiativ som leder till konkreta resultat.
Vad vi kan erbjuda dig
Vakin är en trygg och stabil arbetsplats med många förmåner och utvecklingsmöjligheter, allt för att du ska trivas och växa hos oss. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av utbildningar och lärande i arbetet. Vi har ett aktivt kunskapsutbyte inom Vakin och i nätverk med kollegor runt om i landet.
På Vakin har vi förmåner som underlättar för dig att få balans mellan arbete och fritid. Du har bland annat ett arbetstidskonto för ledighet utöver din semester, möjlighet att distansarbeta någon dag i veckan, flextid och arbetstidsförkortning under sommarmånaderna.
Vår personalförening har ett brett utbud av aktiviteter för en trivsam och frisk arbetsplats där vi möts över avdelningarna. Vi har ett friskvårdsfokus med hälsocoach, pass på arbetstid, friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag.
Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Eftersom vi bedriver en samhällsviktig verksamhet kan säkerhetsprövning krävas för vissa tjänster. Som ett led i vårt säkerhetsarbete kommer slutkandidat i de befattningarna att efter sitt godkännande omfattas av en bakgrundskontroll samt säkerhetsintervju.
I denna rekryteringsprocess kommer urval och intervjuer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Vi är Vakin
Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB) är ett kommunalt bolag som ägs av Umeå, Vindeln och Nordmalings kommun. Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållens avfallsresurser. För att lyckas med detta behöver vi ha en hög kompetens och samverka för en hållbar utveckling i regionen. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället! Ersättning
