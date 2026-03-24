VA-ingenjör
Laholmsbuktens Va Ab, Utredning Och Projekt (lbva) / Byggjobb / Halmstad Visa alla byggjobb i Halmstad
2026-03-24
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laholmsbuktens Va Ab, Utredning Och Projekt (lbva) i Halmstad
På Laholmsbuktens VA skapar vi nya och utvecklande vägar till vattensmarta lösningar. Vi har ett livsviktigt uppdrag i att försörja människor i våra ägarkommuner Halmstad och Laholm med rent dricksvatten. Vi har även en uppgift i att återföra renat spillvatten till naturen, fritt från gifter och föroreningar, så hållbart som möjligt.
Vill du vara en del av en organisation som erbjuder utmaningar, delaktighet, energi, och arbetsglädje? Välkommen till en arbetsplats där alla roller är viktiga och där alla idéer kan göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre!
På Laholmsbuktens VA skapar vi nya och utvecklande vägar till vattensmarta lösningar.
Vi har ett livsviktigt uppdrag i att försörja människor i våra ägarkommuner Halmstad och Laholm med rent dricksvatten. Vi har även en uppgift i att återföra renat spillvatten till naturen, fritt från gifter och föroreningar, så hållbart som möjligt.
Vill du vara en del av en organisation som erbjuder utmaningar, delaktighet, energi, och arbetsglädje? Välkommen till en arbetsplats där alla roller är viktiga och där alla idéer kan göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre!Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Är du en engagerad samhällsbyggare som med hjälp av egen och andras sakkunskap vill vara med och utveckla framtidens VA i Halmstad och Laholm?
I rollen som VA-ingenjör arbetar du brett inom alla delar av avdelningens ansvarsområden, med inriktning på ledningsnät. Detta innefattar utredning och projektledning, men kan även innefatta att representera bolaget i exploateringsarbeten, driva utvecklingsarbeten och att arbeta med mål i affärs- och bolagsplaner.
Som VA-ingenjör för ledningsnät arbetar du bland annat med:
Tillskottsvatten - strategiskt, utredande och i projektutföranden.
Utredningar och projektledning. Utvecklingsarbete.
Representera bolaget i exploateringsarbeten.
Sakkunnig internt och externt i utredningar och projekt.
Arbeta mot externa konsulter i vissa av dina tilldelade uppdrag.
Medverka i upphandlingsprocessen för vissa av dina tilldelade uppdrag.
Upprätta yttranden och tjänsteskrivelser för bolaget.
Andra förekommande arbetsuppgifter i rollen som VA-ingenjör.
Tjänsten är placerad inom avdelningen Utredning och projekt, i gruppen som främst arbetar med ledningsnät. Här kommer du att ingå i ett kompetent och sammansvetsat gäng som består av utredningsingenjörer, projektörer, VA-ingenjörer, projekt- och byggledare.
Hos oss får du en trygg arbetsgivare på en arbetsplats med härlig stämning och stora möjligheter att utvecklas. Vi har ett prestigelöst och öppet klimat där vi värdesätter samarbete och trygghet. Här satsar vi på att bygga starka relationer och skapar en miljö där alla känner sig uppskattade.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som VA-ingenjör för ledningsnät söker vi dig som vill vara en del i ett större sammanhang med fokus på att rusta för framtidens VA-infrastruktur i Halmstad och Laholm. Vi ser att du har följande erfarenheter:
Eftergymnasial ingenjörsutbildning inom väg- och vattenbyggnad eller samhällsbyggnad, gärna med inriktning mot VA eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom VA-området.
Du har goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skrift.
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Flerårig dokumenterad erfarenhet inom VA-området.
Erfarenhet av arbete med tillskottsvatten.
Erfarenhet av arbete med ledningsnät inom VA.
Erfarenhet av liknande roller som konsult eller i en VA-organisation.
Erfarenhet av att arbeta med kart- och processystem.
Erfarenhet inom projektledning.
Du är en person som värderar goda mänskliga relationer och är tydlig men också lyhörd i din kommunikation. Vi ser också att du är en strukturerad, ödmjuk och driven lagspelare med förmåga att både arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är analytisk och lösningsorienterad. Arbetet ställer höga krav på din kommunikationsförmåga, då mycket av arbetet sker i kontakt med bolagets specialistfunktioner, olika externa parter och fastighetsägare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då en central del i rollen handlar om möten med andra människor.
Vill du vara med och bygga framtidens VA-system tillsammans med vårt engagerade team på LBVA? Då är du välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Att arbeta på LBVA innebär att vara del av en organisation som vågar testa nytt och omsätta idéer i verklig nytta. Att vi uppmärksammats detta året med utmärkelserna Miljökliv och föregående år Årets nytänk är inget mål i sig, utan ett kvitto på engagemanget, samarbetet och viljan att utveckla hållbara VA-lösningar tillsammans. Här finns utrymme att påverka på riktigt.
Övrig information
Efter att ansökningstiden gått ut granskar vi ansökningarna och återkommer med besked. Om vi ser att du har en relevant profil för tjänsten så får du tester att genomföra, följt av en telefonavstämning, kompetensbaserad intervju och ett kandidatmöte. Referenstagning genomförs alltid på slutkandidaten.
Urvalsfrågor ersätter personligt brev i denna rekrytering.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här.
Övrig information:
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid nyanställning genomför vi referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll. Detta är vårt sätt att ta ansvar för att en hög kvalité hålls, såväl i rekryteringsprocessen som i vårt arbetsmiljöarbete. Det kan förekomma registerkontroll.
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/192".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholmsbuktens VA AB
(org.nr 559227-1752)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Laholmsbuktens Va Ab, Utredning Och Projekt (lbva) Kontakt
Hannah Bjerke Nilsson, HR-Specialist hannah.bjerke.nilsson@halmstad.se +46720833876
9815292