VA-chef
2025-10-09
, Fagersta
, Norberg
, Surahammar
, Hallstahammar
, Örebro
Upptäck Skinnskattebergs kommun - där arbetsliv och livskvalitet går hand i hand!
Skinnskattebergs kommun - där historiens djup möter framtidens möjligheter och där karriären utvecklas i en sammanhållen och mångfacetterad miljö. Vi är stolta över att kunna erbjuda förmåner till våra blivande medarbetare som till exempel möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag. Som en tillåtande organisation, uppmuntrar vi till stort eget ansvar och möjligheten att utvecklas både personligt och professionellt.
Här i hjärtat av Bergslagen finner du inte bara en arbetsplats, utan en levande gemenskap där varje individ spelar en avgörande roll. Utforska vårt rika kulturarv och låt dig inspireras av den naturliga skönheten som omger oss. Skinnskattebergs kommun erbjuder en perfekt balans mellan en fullstor verksamhet i ett litet format och en livsstil där lugnet i våra skogar och sjöar ger en känsla av harmoni och tillhörighet.
Skinnskattebergs kommun tillhör finskt förvaltningsområde, vilket innebär att kunskaper i det finska språket är meriterande och ger dig en extra fördel i din karriär hos oss.
Sök Sveriges viktigaste jobb och bli en del av vår gemenskap här i Skinnskattebergs kommun! Tillsammans kan vi göra skillnad och forma en framtid där varje individ är betydelsefull.Vi söker en nyfiken och drivande VA-chef, en viktig och spännande roll med möjlighet att och utveckla och utvecklas i en inkluderande naturskön miljö.
Vi erbjuder
Rollen innebär ett ansvarsfullt och varierande arbete med breda kontaktytor och intressanta utmaningar. Du får en nyckelroll i en kommun som står inför en spännande utvecklingsresa. Tjänsten kräver ett modernt ledarskap och ett värdegrundsstyrt förhållningssätt. Du erbjuds en strategisk roll i en spännande kommun och arbetet fyller en viktig samhällsfunktion. VA ingår i sektor Teknik och service och tjänsten är direkt underställd sektorchefen.
Ditt uppdrag
Du leder en engagerad organisation om totalt sex personer. Du och ditt team ansvarar ytterst för att säkerställa VA-processen i kommunen i syfte att fullgöra VA-huvudmannens uppdrag enligt vattentjänstlagen. Under ditt ledarskap jobbar enheten mot att utveckla samarbetet inom kommunen och att öka effektiviteten ytterligare. Du har som VA-chef budget- och personalansvar och du jobbar löpande med verksamhetsplanering som innefattar mål- och resultatstyrning, arbetsmiljöfrågor och intern kommunikation. Du förväntas vara en aktiv del av arbetet i sektorns ledningsgrupp där du även stöttar övriga medlemmar i strategiska frågor.
Vi söker dig med akademisk examen och för tjänsten relevant erfarenhet samt en flerårig erfarenhet av chefs- och ledarskap. Vi ser gärna att du har någon form av bakgrund inom samhällsbyggnad med en god förståelse för VA och vad det innebär att leverera kvalitativa VA-tjänster. Meriterande är att du har förståelse för hur beslutsgången i en kommunal verksamhet fungerar. Du drivs av att jobba i förändring och utveckling och mår bra av att se dina medarbetare utvecklas och ta ansvar på resan. I tidigare roller har du haft ett affärsansvar och du är bekväm i att fatta strategiska beslut på affärsmässiga grunder. Vi ser gärna att ditt engagemang för frågor som rör miljö och hållbarhet är starkt och att du motiveras lite extra av att jobba i en kommun som sätter frågor som handlar om framtid högst på agendan.
Du är handlingskraftig, operativ och trivs ute i verksamheten där du med nyfikenhet och god kommunikativ förmåga skapar samsyn, gemenskap och visar stolthet för Skinnskattebergs kommun och det viktiga uppdraget. Du representerar kommunen i nätverkande med andra kommuner och i dialog med kommuninnevånare och myndigheter. B-körkort är ett krav.
Tjänsten är på heltid och tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och kan då innebära en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Individuell lönesättning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skinnskattebergs kommun
(org.nr 212000-2023), http://www.skinnskatteberg.se Kontakt
Sektorchef Teknik och fastighet
Magnus Andersson magnus.andersson@skinnskatteberg.se 0222- 51 56 31 Jobbnummer
