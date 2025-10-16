VA/Dagvattenstrateg
2025-10-16
Om arbetsplatsen
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att bygga, utveckla och ta hand om Uddevalla - både idag och för framtiden.
Förvaltningen arbetar med hela samhällsbyggnadsprocessen, från planering och myndighetsutövning till drift och service. Målet är att skapa ett hållbart och välfungerande samhälle som ger god livskvalitet för invånarna. Förvaltningen arbetar med stadsutveckling utifrån politiska uppdrag och tillgängliga resurser. Arbetet sker i samverkan mellan olika yrkesgrupper och bygger på bred kompetens och erfarenhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning inom samhällsbyggnadsområdet och tillhandahåller service till andra nämnder och förvaltningar. Förvaltningen strävar efter att ge ett gott bemötande och god service för att hjälpa invånarna att förverkliga sina idéer och leva ett gott liv i Uddevalla.Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
För en hållbar samhällsplanering ska viktiga samband beaktas tidigt i planeringsskeden.
I rollen som VA-strateg företräder du i dessa frågor kommunen som huvudman gentemot leverantören som levererar tjänster och service till abonnenterna i vår kommun. Du svarar för den strategiska planeringen för kommunalt dricksvatten och avlopp, deltar vid detaljplaner och agerar som beställarstöd. Vidare behöver du vara bekväm i rollen att ge råd och stöd i operativa frågor, och med att besvara de frågor som uppkommer hos invånare och kolleger om framtida utbyggnadsplaner för allmänt dricksvatten.
I rollen som VA-strateg ingår att vara specialist inom dagvatten. För att lyckas i rollen tror vi att du har en gedigen bakgrund inom kommunaltekniska området. Kanske har du också hunnit med en ledande roll inom det offentliga och/eller inom något bolag som levererar VA-tjänster.
Vem söker vi
För att trivas i rollen behöver du ha ett strukturerat och effektivt arbetssätt. Du tar initiativ och trivs med att driva arbeten framåt i samarbete med andra berörda funktioner på strategisk och operativ nivå. Du följer fattade beslut och håller tidplaner. Rollen innebär många kontaktytor och du har god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Du bidrar till gott samarbete genom ditt engagemang och du har ett tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Du kan anpassa din kommunikation så den blir tillgänglig för mottagaren. Kvalifikationer
- Civilingenjörsexamen inom väg och vatten/anläggning eller motsvarande högskoleutbildning med masterexamen
- Körkort B
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Yrkeserfarenheter minst 5 år inom VA, projekteringserfarenhet (såsom systemhandlingar och arbetshandlingar) av kommunaltekniska anläggningar (vatten, avlopp, dagvatten och specifikt utredningar av översvämningsteknik och fördröjningssystem).Övrig information
