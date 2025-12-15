V&V Engineer
Baxter Medical AB / Kemiingenjörsjobb / Luleå Visa alla kemiingenjörsjobb i Luleå
2025-12-15
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Baxter Medical AB i Luleå
, Sigtuna
, Stockholm
, Lund
eller i hela Sverige
Baxter startades för 90 år sedan och har globalt ca 60 000 anställda. Vi räddar och upprätthåller liv genom medicinska innovationer som idag finns på nästan alla sjukhus, kliniker och hem, världen över.
På Baxters site i Alvik, Luleå arbetar ca 130 personer som utvecklar, förbättrar och tillverkar Liko produktportfölj av lyfthjälpmedel. Tillsammans skapar vi en plats där vi mår bra, är framgångsrika och inspirerar varandra till att göra ett bra arbete. Vi är stolta vinnare av Svenska LEAN-priset 2021.
Avdelningen R&D Sustaining, Luleå, har som ansvar att utveckla och förbättra vår nuvarande produktportfölj. Detta innebär att driva igenom olika typer av projekt med målen att öka kundnöjdhet, höja produktkvaliteten, optimera produkternas design och stärka våra produkters konkurrenskraft. En stor del av vårt ansvar är att se till att vi uppfyller lagkrav på de olika marknader där vi verkar. Vi är för närvarande 23 personer, uppdelade i två team och arbetar agilt enligt Scrum-modellen.Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Som Validation&Verification Engineer säkerställer du att våra produkter uppfyller satta krav och att specifikationerna för produkten överensstämmer med användarens behov och avsedda användningsområden. Konkret innebär detta:
• Uppdatera krav- och riskdokumentation för våra produkter och identifiera projekts inverkan på dessa.
• Planera verifiering, validering och åtgärder för att säkerställa att vi når ställda krav och mitigerar gap mot krav eller risker.
• Granskare och ämnesexpert (Subject Matter Expert, SME) för designuppdateringar.
• Riskbedömningar för produktionsavvikelser, CAPA, post market surveillance m.m.
• Granskning och godkännande av verifierings- och valideringsrapporter.
Arbetet sker i nära samarbete med andra funktioner.
Du kommer att arbeta med medicintekniska produkter såsom lyfthjälpmedel från Likos produktportfölj.Bakgrund
Du är ingenjör med teknisk inriktning eller motsvarande erfarenhet och har 3-5 års arbetslivserfarenhet, gärna inom medicinteknik (MedTech) och produktutveckling, industri eller motsvarande. Du är van att arbeta i projekt och har erfarenhet av riskhantering och arbete med produktkrav eller runt produktinformation (BOM, kvalitetsproblem, statistik etc). Det är en stor fördel om du tycker om både teoretiskt och planerande arbete. Du ska även vara självständig och van att planera ditt egna arbete.
Vem du är
Du är strukturerad och gillar att hantera och samordna mycket information. Du tar ägarskap för dina uppgifter och du planerar, prioriterar samt driver dina processer framåt på ett effektivt sätt medan du aldrig tummar på kvaliteten. Du är en lagspelare och är kommunikativ i både tal och skrift.
Vi erbjuder dig
En möjlighet att utmanas och att växa i ett världsledande medicinsktekniskt företag. Du kommer att jobba på vår anläggning i Alvik utanför Luleå. Flexibelt arbete (hemifrån) 1-2 dagar per vecka erbjuds om arbetet tillåter och i samråd med närmsta chef. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Baxter Medical AB
(org.nr 556171-0657)
Nedre vägen 100 (visa karta
)
972 52 LULEÅ Arbetsplats
Baxter Liko AB Jobbnummer
9644360