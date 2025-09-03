Utvecklingsstrateg inom kvalitet och analys
Vill du vara med i vårt arbete med att forma framtidens förskola och skola i Falköpings kommun?
Vi söker ytterligare en utvecklingsstrateg som med engagemang, nyfikenhet och analytisk förmåga vill bidra till att våra barn och elever får den bästa möjliga utbildningen.
Vilka är vi?
I Falköpings kommun är utbildning vår främsta tillgång. Vi tror på att investera i våra förskolor och skolor för att bygga en framtid där kunskap, utveckling och framtidstro står i centrum. Gemenskap och samarbete präglar våra verksamheter. Vi söker en engagerad och initiativrik medarbetare med starkt fokus på kvalitetsarbete. Du kommer att vara en del av förvaltningsledningen i att driva utvecklings- och kvalitetsfrågor som skapar förutsättningar för en likvärdig utbildning med hög kvalité för våra verksamheter inom förskola, grundskola och gymnasium.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som utvecklingsstrateg är du en nyckelperson i barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete. Du arbetar nära förvaltningsledning, rektorer och verksamheter från förskola till gymnasium och ansvarar för att leda och samordna det systematiska kvalitetsarbetet. I rollen ingår att analysera resultat och statistik, medverka i utredningar, utveckla metoder och verktyg för uppföljning samt att omsätta data och analyser till insikter och strategier som stärker måluppfyllelsen. Du är en aktiv samtalspartner i frågor som rör kvalitet, utveckling och verksamhetsstyrning, och bidrar med beslutsstöd till både ledning och verksamheter.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig med akademisk examen inom pedagogik, samhällsvetenskap, statsvetenskap, statistik eller annat relevant område. Du har erfarenhet av systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete, gärna på ledningsnivå i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet från förskola, skola eller utbildningssektorn är meriterande, liksom erfarenhet av att leda ledare.
Som person är du analytisk, kommunikativ och samarbetsinriktad med förmåga att både entusiasmera och engagera andra. Du kan presentera komplexa analyser på ett pedagogiskt sätt, har en god helhetssyn och ser värdet i att bygga relationer. Du är trygg, modig och strukturerad men också flexibel inför förändrade omständigheter.
Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och bidrar till att skapa en helhet i utbildningskedjan - från förskola till gymnasium. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
