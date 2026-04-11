2026-04-11
Socialförvaltningen arbetar aktivt för att vara där för de som behöver lite extra stöd och hjälp när livet är som mest utmanande. Oavsett om det handlar om barn, tonåringar eller vuxna, är socialförvaltningen där för att göra livets sociala berg-och-dalbana lite lättare att åka på. Brinner du för människors självständighet och vill vara deras hjälpande hand på resan? Då är det hos oss du ska vara!
Arbetsuppgifter
Som utvecklingsstrateg hos oss får du en nyckelroll i en ny tjänst med uppdrag att utveckla framtidens arbetssätt i skärningspunkten mellan ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och näringsliv.
I rollen är du drivande i kommunens utvecklingsarbete för att stärka vägarna mot arbete och studier. Du arbetar både strategiskt och operativt och har mandat att skapa nya vägar, våga testa nytt, lyckas, misslyckas och börja om alltid med fokus på faktisk effekt för individ och verksamhet.
Du arbetar nära avdelningschefer och andra nyckelpersoner och förväntas kunna arbeta över förvaltningsgränser. Du bygger samverkan genom dialog och kommunikation och äger och driver dina uppdrag hela vägen från analys till genomförande, utan att ha ett formellt chefsansvar.
Du ingår i kvalitets- och utvecklingsavdelningen för socialförvaltningen och Höganäs Omsorg AB där du blir en del av en stark utvecklingsmiljö med kompetenta och engagerade kollegor. Vi stöttar och hjälper varandra i våra uppdrag.
Ditt uppdrag omfattar att:
* Driva och vidareutveckla arbetet med aktivitetskravet.
* Utmana, förenkla och förbättra processer med fokus på resultat och effekt.
* Skapa tydliga och fungerande flöden från bidrag till egen försörjning.
* Bygga, stärka och samordna samverkan mellan socialtjänst, arbetsmarknad och näringsliv.
* Identifiera hinder och omsätta analys till konkreta åtgärder tillsammans med kollegor.
* Följa upp resultat och säkerställa att insatser leder till verklig och hållbar förändring.

Kvalifikationer
Vi söker rätt person inte bara rätt kompetens.
Du är trygg i din roll, nyfiken och utvecklingsorienterad och trivs med att ta ansvar i komplexa sammanhang.
I ditt arbetssätt speglar du Höganäs kommuns fyra dimensioner. Du är resultatinriktad och proaktiv med fokus på effekt och resultat, empatisk och samarbetsinriktad med ett tydligt helhetsperspektiv, modig nog att ta initiativ och pröva nya lösningar, samt visionär med förmåga att utmana invanda arbetssätt och fånga nya idéer för utveckling.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete.
* Erfarenhet från arbetsmarknadsområdet och/eller försörjningsstöd.
* Förmåga att arbeta över organisatoriska och förvaltningsmässiga gränser.
* Stark analytisk förmåga och tydligt resultatfokus.
Akademisk utbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, socialt arbete, beteendevetenskap eller liknande är meriterande, men inget krav om du har dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete inom försörjningsstöd eller arbetsmarknadsfrågor.
B körkort.
* Därför ska du välja Höganäs kommun
* Du får ett uppdrag med verklig samhällspåverkan.
* Du får mandat att driva förändring inte bara föreslå den.
* Du blir en del av en stark utvecklingsmiljö med kompetenta och engagerade kollegor.
* Du arbetar nära både socialtjänst, arbetsmarknad och näringsliv.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318225".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Höganäs kommun
263 82 HÖGANÄS Arbetsplats
Höganäs kommun Socialförvaltningen
Avdelningschef
Nancy Elizabeth Diaz Afzali nancy.elizabeth.diaz.afzali@hoganas.se 042-337164
