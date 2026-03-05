Utvecklingsstrateg - med inriktning folkhälsa
Umeå kommun / Organisationsutvecklarjobb / Umeå Visa alla organisationsutvecklarjobb i Umeå
2026-03-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun i Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
Är du en driven person som vill göra skillnad? Då ska du fortsätta läsa!
Som utvecklingsstrateg ansvarar du för att skapa förutsättningar för kommunens strategiska folkhälsoarbete.
Arbetet är varierat och ger stort handlingsutrymme, vilket kräver att du trivs med att planera din egen arbetsdag, har förmåga att driva processer på egen hand och samtidigt har ett genuint intresse för att arbeta tillsammans med andra.
Tjänsten är placerad på Stadsledningskontoret, avdelningen Strategisk utveckling. Vi initierar, leder och samordnar uppdrag av strategisk och verksamhetsövergripande karaktär som är av betydelse för Umeås hållbara tillväxt. Tillsammans med övriga strateger och andra funktioner inom kommunen samverkar du för ett hållbart Umeå.
Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingsstrateg kommer du att samordna och utveckla Umeå kommuns arbete med det folkhälsostrategiska arbetet. Mer specifikt kommer du att;
arbeta med samordning av områden som kopplar till det folkhälsopolitiska området
positionera Umeå inom området folkhälsa
projektleda större och mindre projekt, processer och uppdrag
skapa samverkan och koordinera projektansökningar med partners, internt och externt
vara expertstöd i olika sammanhang samt skriva fram politiska underlag för beslut
representera Umeå kommun i olika sammanhang relevanta för frågorna
omvärldsbevaka relevanta ämnesområden för att förse andra med information om vad som är på gång.
Om dig
Vi söker dig med akademisk utbildning inom relevant område (t.ex. folkhälsovetenskap, statsvetenskap, sociologi, socialt arbete) eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du utbildning inom projektledning ser vi det som meriterande.
För uppdraget krävs;
erfarenhet av förändringsledning för att skapa samhällsomställning i samverkan med berörda aktörer
arbetslivserfarenhet med liknande uppgifter som tjänsten innebär
erfarenhet av projekt- och/eller uppdragsledning
förmåga att hålla sammanfattande dragningar av komplexa frågor, för uppdragsgivare (t.ex. politiker och tjänstepersoner, allmänheten)
erfarenhet av att genomföra möten och workshops
god förmåga i att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av;
arbete inom politiskt styrd organisation
arbete inom området folkhälsa eller närliggande verksamhetsområden
att skapa kontakter och nätverk, internt och externt på lokalt, regional och nationell nivå
innovationsarbete och organisationsutveckling.
Du har en stark förmåga att initiera, anpassa och leda förändrings- och utvecklingsinsatser. Rollen kräver att du kan hantera snabba förändringar och arbeta mot pressade tidplaner. Du får stort eget ansvar att prioritera dina uppgifter och fatta beslut, ofta i samråd med andra.
Vi söker dig som får energi av att bygga relationer och tala inför grupper. Du är skicklig på att förklara komplexa frågor på ett tydligt och engagerande sätt, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska.
Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och har förmåga att både driva frågor självständigt och aktivt söka samverkan med andra. Arbetet kräver att du är analytisk, strukturerad, kreativ och har gott omdöme med hög integritet. Du är prestigelös, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar aktivt till gemensamma lösningar.
För att trivas i rollen bör du ha ett starkt samhällsengagemang och vilja till att utveckla ett Umeå med ett gott liv för alla. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Övrig information
Resor i tjänsten, såväl nationellt som internationellt, förekommer.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/99". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Stadsledningskontoret, Strategisk utveckling Kontakt
Vanja Östman, Hållbarhetschef 072-2281369 Jobbnummer
9779786