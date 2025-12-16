Utvecklingsledare till Hållbar utveckling
2025-12-16
Om verksamheten
Avdelningen Hållbar utveckling är en verksamhet inom Region Värmland som bidrar till att organisationen möter framtida samhällsutmaningar med relevanta och värdeskapande tjänster.
De lösningar vi tar fram ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. Vi arbetar med olika verksamheter, både inom och utanför Region Värmland, bl.a. länets kommuner, idéburna organisationer och Karlstads universitet. Genom Experio Lab Sveriges nätverk deltar vi också i nationella uppdrag och samarbetar med andra regioner och organisationer utanför länet.
Innovationsenheten är en grupp utvecklingsledare och tjänstedesigners som arbetar med utveckling, innovation och design med målet att alla i Värmland ska må bra och att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi behöver nu bli fler, gärna med andra erfarenheter och med annan bakgrund än de vi redan har i gruppen. Vi arbetar för mångfald och vill lyfta olikheter eftersom de samhällsutmaningar vi arbetar med kräver olika perspektiv. Vårt arbete präglas av tillit, respekt och ödmjukhet. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare och gärna tvärfunktionellt vilket ger fler perspektiv och mer kraft in i våra uppdrag. Vi strävar efter en hög grad av delaktighet från användarna och de verksamheter som vi arbetar tillsammans med.
Kompetensutveckling är viktigt för oss. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utveckla dig själv. Det sker bland annat genom de uppdrag som du arbetar i men också genom reflektion och gemensamt teambaserat lärande.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i både strategiska och operativa uppdrag. En del av arbetet innebär att öka innovations-, utvecklings och digitaliseringsförmågan hos andra, exempelvis genom handledning, utbildning och att jobba i gemensamma processer. Du kommer också att bidra till utvecklingsprocesser genom att facilitera processer och leda workshops. I många uppdrag arbetar vi med visualiseringsstöd och processkartläggning.
Du kommer arbeta i parallella processer och du behöver därför ha förmågan att ställa om och förflytta dig mellan olika sammanhang och mellan olika uppdragsgivare, vilket gör arbetet omväxlande och flexibelt. Den gemensamma nämnaren för vårt sätt att arbeta är att det sker utifrån ett utpräglat användar- och behovsdrivet arbetssätt. Vi ser att värde skapas i mötet mellan användare och de tjänster vi erbjuder.Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning med betoning på utvecklingsledning, förändringsledning, tjänstedesign eller som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt tre års arbetslivserfarenhet är ett krav.
Våra uppdrag ser olika ut och vi behöver därför olika kompetenser i vårt team. För att trivas hos oss är du nyfiken på människor, deras drivkrafter och förmågor samt har erfarenhet av förändringsledning i samarbete med andra.
För oss är det viktigt att du kan:
- Ta till dig och tolka komplexa uppgifter.
- Sortera, värdera och prioritera utmaningar.
- Planera ditt arbete både individuellt och tillsammans med andra.
- Hantera och använda olika digitala verktyg efter behov.
Om Region Värmland
Om Region Värmland

Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
