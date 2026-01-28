Utvecklingsledare Samverkan med civilsamhället
2026-01-28
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en Utvecklingsledare till vår enhet Samverkan med civilsamhället.
Vi arbetar med att stödja civilsamhället inom det sociala området i Göteborg och med att skapa förutsättningar för samverkan mellan civilsamhället och Göteborgs Stad. Enheten har ett stadenövergripande uppdrag och ingår i avdelningen Stadsområde, välfärd och fritid som arbetar med bland annat förebyggande arbete kring tex. folkhälsa, samhällsplanering och lokalt trygghetsarbete. Under året har enheten fått ett förtydligat ansvar för samordningen av att skapa förutsättningar för Göteborgs Stads samverkan med civilsamhället. Vi står därmed inför ett stort utvecklingsarbete för att omhänderta detta uppdrag, i samverkan med Stadens övriga förvaltningar och bolag!
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som består av sex utvecklingsledare. Vi stöttar varandra med våra olika kompetenser och erfarenheter. Vi jobbar både individuellt med stort egenansvar och gemensamt för att ge ett gott stöd och bidra till en god samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhället.
Som Utvecklingsledare kommer du tillsammans med kollegor bidra till att utveckla strukturer, processer och arbetssätt för att omhänderta samordningsansvaret. Ditt primära fokus i uppdraget kommer att vara att främja och utveckla samverkan mellan Staden och civilsamhället. Detta kan innebära att ge stöd till förvaltningar och bolag kring olika samverkansformer, stötta i att utveckla och processleda samverkansinitiativ mellan Staden och civilsamhällets organisationer, skapa forum för dialog, ge stöd i att skriva avtal med mera. Du kommer även stödja civilsamhällets organisationer i att hitta rätt part i Staden för att på olika sätt skapa förutsättningar för samverkan. I arbetet ingår att ha god omvärldsbevakning runt frågor som rör civilsamhället och samverkan, och att kunna omsätta kunskapen till praktiskt arbete.
Som Utvecklingsledare kommer du också handlägga och följa upp ansökningar om föreningsbidrag till civilsamhällets organisationer och skriva underlag till beslutsfattare. Handläggning innebär att läsa in sig på stora mängder information och jämföra med uppsatta regler för bidraget. I arbetet behöver du förstå och göra bedömningar av både verksamhet och ekonomi. Allt handläggningsarbete sker i nära samarbete med kollegor där vi tar hjälp av varandra för att göra likvärdiga bedömningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning, exempelvis inom samhällsvetenskap, socialt arbete, statsvetenskap, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god förståelse för offentlig sektor och civilsamhällets organisationer. Det innebär att du har förståelse för förutsättningarna i en politiskt styrd organisation och gärna har erfarenhet av att skapa förståelse för kommunens organisation, uppdrag och dess olika verksamheter. Du har även god kunskap om civilsamhällets organisationer och deras roll i samhället.
Du har god erfarenhet av att arbeta med utvecklings-, samordnings- eller processinriktade uppdrag där samverkan mellan olika aktörer varit en central del. Det är särskilt meriterande om du har arbetat i gränslandet mellan offentlig verksamhet och civilsamhälle. Du har god erfarenhet av att använda metoder för dialog och möten i samverkan. Vi ser det som meriterande om du även har erfarenhet av att ge stöd till andra verksamheter i frågor som rör arbetssätt, strukturer och samverkansformer.
I och med enhetens uppdrag att handlägga, följa upp och kontrollera utbetalda bidrag är det meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet av liknande uppgifter och om du har god förståelse för ekonomisk redovisning.
Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift och kan anpassa din kommunikation och ditt arbetssätt för olika målgrupper. Du har en analytisk förmåga och kan omsätta mål, uppdrag och omvärldskunskap i praktiskt utvecklingsarbete. Du har även förmåga att se och ta hänsyn till civilsamhällets perspektiv och Stadens förutsättningar i ditt arbete.
Eftersom uppdraget innebär mycket samverkan och nära samarbete med kollegor, chefer och civilsamhällets organisationer, är det viktigt att du är skicklig på att samarbeta, bygga och underhålla relationer. Du har mycket god förmåga till helhetssyn och god förmåga att kunna samverka med andra i övergripande frågor för att driva ett utvecklingsarbete framåt och för att skapa mervärde. Att kunna lyssna och hitta gemensamma lösningar är centralt i rollen.
Du behöver vara flexibel och målinriktad. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du tycker om utmaningar och du har en vilja att arbeta fram nya strukturer för uppdraget.
Som person är du självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidra till gemensamma mål. Du är relationsskapande, lyhörd och har ett professionellt förhållningssätt, med förmåga att sätta tydliga ramar och göra avvägningar i komplexa sammanhang. Du arbetar strukturerat, har god prioriteringsförmåga och känner dig trygg i att växla mellan ett stödjande och ett kontrollerande uppdrag liksom mellan strategiskt och operativt.
Anställningsvillkor
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss!
