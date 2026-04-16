Utvecklingsledare Samverkan med civilsamhället
2026-04-16
Vi söker en Utvecklingsledare till vår enhet Samverkan med civilsamhället.
Vi arbetar med att stödja civilsamhället inom det sociala området i Göteborg och med att skapa förutsättningar för samverkan mellan civilsamhället och Göteborgs Stad. Enheten har ett stadenövergripande uppdrag och ingår i avdelningen Stadsområde, välfärd och fritid som arbetar med bland annat förebyggande arbete kring tex. folkhälsa, samhällsplanering och lokalt trygghetsarbete.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som i dagsläget består av sex utvecklingsledare. Vi stöttar varandra med våra olika kompetenser och erfarenheter. Vi arbetar både individuellt med stort egenansvar och gemensamt för att ge ett gott och likvärdigt stöd till civilsamhällets organisationer, bidra till ett starkt civilsamhälle och för att främja ett gemensamt lärande i teamet.
Som utvecklingsledare kommer dina främsta arbetsuppgifter vara att handlägga ansökningar om föreningsbidrag från civilsamhällets organisationer inom det sociala området, arbeta med uppföljning och kontroll av utbetalade bidrag och stödja organisationerna i sin föreningsutveckling. Du kommer tillsammans med kollegor att arbeta med att utveckla våra bidrags-, stöd- och dialogprocesser. Handläggning innebär att läsa in sig på olika typer av information och underlag och jämföra med uppsatta regler och utgångspunkter för bidraget. I arbetet behöver du förstå och göra bedömningar av både verksamhet och ekonomi. Allt handläggningsarbete sker i nära samarbete med kollegor där vi tar hjälp av varandra för att göra likvärdiga bedömningar.
Uppdraget innebär också att utveckla och stödja civilsamhället inom det sociala området för att bidra med förutsättningar för ett starkt och hållbart civilsamhälle. Du är kontaktperson till de organisationer som du är handläggare för, men söker också själv kontakt med organisationer för att bygga goda relationer och skapa kännedom om stadens civilsamhälle inom det sociala området.
I uppdraget kommer du även att bidra i arbetet med att samordna socialförvaltningarnas ansökningar och redovisningar av statsbidrag. I rollen som utvecklingsledare ingår också att stödja enhetens övriga uppdrag att på olika sätt främja och utveckla samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer.
Du kommer att arbeta i en politiskt styrd organisation med en lång tradition av att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till civilsamhället. I arbetet ingår att ha god omvärldsbevakning runt frågor som rör civilsamhället och samverkan, och att kunna omsätta kunskapen till praktiskt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en treårig högskoleutbildning, exempelvis inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, offentlig förvaltning, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har god kunskap om civilsamhällets förutsättningar och roll i samhället. Det är meriterande om du har kunskap om föreningsfrågor inom det sociala området, som exempelvis hemlöshet, skadligt bruk och beroende, arbetsintegrering eller integration.
Vidare har du god förståelse för innebörden av föreningsdemokrati, föreningsutveckling och/eller kunskap om folkbildning. I och med enhetens uppdrag att handlägga, följa upp och kontrollera utbetalda bidrag ser vi också att du har tidigare arbetslivserfarenhet av liknande uppgifter. Det är meriterande om du har kunskap om ekonomisk redovisning.
Du har en god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation och förståelse för kommunens organisation och dess verksamheter. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift.
Du behöver ha mycket god analytisk förmåga där du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar.
Eftersom uppdraget innebär att ge råd och stöd i allt från föreningsutveckling till samverkansfrågor behöver du ha god förmåga att skapa tillitsfulla relationer med både representanter från civilsamhället och kollegor i Staden. Du har god förmåga till helhetssyn och lyssnar in och omhändertar olika perspektiv. Du är lösningsorienterad och kan anpassa din kommunikation och stöd till olika målgrupper.
Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i verksamheten och ditt uppdrag. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att driva ett utvecklingsarbete framåt och för att skapa mervärde.
Som person är du självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidra till gemensamma mål. Du arbetar strukturerat, har god prioriteringsförmåga och känner dig trygg i att växla mellan ett stödjande och ett kontrollerande uppdrag liksom mellan strategiskt och operativt.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
I denna rekryteringsprocess är personligt brev inte en ansökningshandling vi efterfrågar. Du får svara på urvalsfrågor om din erfarenhet kopplat till tjänsten du söker.
Den vi anställer kommer att behöva uppvisa utdrag ur belastningsregister.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, Vi vill inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Centrum Jobbnummer
9858353