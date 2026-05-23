Medarbetare sökes till världens bästa förskola!
2026-05-23
Barnhagens förskola är ett föräldrakooperativ belägen i Fålhagen i centrala Uppsala. I fokus för vår verksamhet står språkutveckling och rörelse. Vi arbetar tematiskt utifrån en saga och barnens idéer blir till olika projekt. Barnens nyfikenhet, fantasi och kreativitet får ta stor plats.
Vi har plats för ungefär 27 barn fördelade på två avdelningar. En äldrebarnsavdelning (Lyan) och en yngrebarnsavdelning (Kulan).
Personalstyrkan består av två förskollärare och två barnskötare (varav en är föräldraledig just nu) samt en resurspedagog. Vår rektor, Jannica, jobbar både administrativt och i barngrupp. Tre av oss som jobbar på Barnhagen är diplomerade sagopedagoger.
Eftersom vi är en liten personalgrupp blir var och en av oss som jobbar här lika viktiga. Det är därför högt tempo och hög mental närvaro som gäller.
Nu behöver vi förstärka vår personalgrupp och söker därför dig som:
Helst har adekvat utbildning (barnskötare eller förskollärare).
Trivs med att planera, utvärdera och driva utbildningen framåt både enskilt och i arbetslag.
Tycker det är viktigt att arbeta med barns lärande och utveckling.
Är ansvarstagande, flexibel och ser möjligheterna.
Är en god förebild för barnen, initiativrik och drivande i det pedagogiska arbetet.
Behandlar barnen som individer i gruppen och ser till varje barns unika behov och kompetens.
Kan samarbeta, skapa goda relationer och vågar hänga på lite galna upptåg tillsammans med oss.
Personlig lämplighet är central och du kan vara ung, gammal, ha lite eller mycket erfarenhet så länge du är öppen för vårt arbetssätt och är anpassningsbar.
Hos oss får du jobba i nära relation med entusiastiska pedagoger, nyfikna barn och delaktiga föräldrar.
Som arbetsförmåner erbjuder vi fria pedagogiska måltider, friskvårdsbidrag samt schemalagd dokumentations- och planeringstid.
Tillträde är 3 augusti eller enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden går ut.
