Utvecklingsledare Hälsa och omsorg
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2026-06-22
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Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vill du vara med och driva kvalitets- och utvecklingsarbetet inom ett av kommunens viktigaste verksamhetsområden? Vi söker dig som vill bidra till en modern och kunskapsbaserad vård och omsorg genom strukturer, analys och strategiskt utvecklingsarbete.
Du blir en del av Hälsa och omsorg, en verksamhet med cirka 400 medarbetare fördelade på äldreomsorg, funktionsstöd samt förebyggande och resurs. Här ingår du i verksamhetsområdeschefens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschefer, SAS och MAS. Rekrytering av MAR pågår.
Som utvecklingsledare ansvarar du för det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 och du leder utvecklingsprocesser inom verksamhetsområdet. Du arbetar med mål- och resultatstyrning, statistik, analyser, omvärldsbevakning och digitalisering. Du samordnar bland annat planeringsdokument, statsbidrag, enkätarbete och den årliga verksamhetsrapporten. Rollen innebär nära samarbete med chefer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom socialt arbete, hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift och har god vana av Officepaketet och digitala verktyg vilket gör att ditt arbete präglas av struktur, kvalitet och tydlig kommunikation.
Du har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning samt har lett utvecklingsarbete och handlett chefer eller medarbetare. Du är van att arbeta med analys, statistik och resultatstyrning. God kännedom om kommunal vård- och omsorgsverksamhet är en fördel, liksom förmågan att hantera flera parallella processer samtidigt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning, arbete i Excel och Stratsys, samt om du har arbetat i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet av samarbete med ledningsgrupper på olika nivåer ses som en stor tillgång, då rollen innebär nära dialog och samordning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du vara samarbetsorienterad och kommunikativ, med en analytisk och lösningsfokuserad förmåga. Du arbetar strukturerat och noggrant, tar initiativ och är målinriktad i ditt sätt att driva arbetet framåt. Du är pedagogisk, öppen för lärande och trygg i förändring, vilket gör att du kan bidra till både utveckling och stabilitet i verksamheten.
Du blir en del av en organisation som satsar på kvalitet, innovation och långsiktig hållbarhet där din kompetens och ditt omdöme verkligen värdesätts. Här arbetar vi nära varandra med korta beslutsvägar och ett klimat som uppmuntrar initiativ och samarbete. Du blir en nyckelperson i att utveckla framtidens vård och omsorg med stort inflytande, engagerade kollegor och en ledning som välkomnar idéer och nytänkande. Vi erbjuder en arbetsmiljö där du får utvecklas, ta ansvar och se konkreta resultat av ditt arbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs B-körkort.
I denna tjänst erbjuder vi möjlighet till visst distansarbete.
Resor i tjänsten kan förekomma.
Innan anställning blir aktuell ska utdrag ur belastningsregister uppvisas.
Intervjuer planeras till 2026-08-17 på förmiddagen eller 2026-08-18 på eftermiddagen
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid måndag - fredag
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332108". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
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289 41 BROBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Avdelningschef Förebyggande och resurs
Anneli Flink 044-775 60 74 Jobbnummer
9971810