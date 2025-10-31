Utvecklingsledare digitalisering och välfärdsteknik
Kristinehamns kommun, Stöd, vård och omsorgsförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Kristinehamn Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kristinehamn
2025-10-31
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristinehamns kommun, Stöd, vård och omsorgsförvaltningen i Kristinehamn
Som utvecklingsledare kommer du att spela en nyckelroll i arbetet med att stärka den digitala utvecklingen inom Stöd, vård och omsorgsförvaltningen i Kristinehamns kommun.
Vi söker dig som vill vara med och driva det strategiska arbetet och utveckla vård och omsorg - med människan i centrum och med tekniken som stöd.
I rollen som utvecklingsledare med inriktning digitalisering och välfärdsteknik blir du en del av staben på Stöd, vård och omsorgsförvaltningen. Enheten leds av stabschef och arbetet sker i nära samarbete med förvaltningsledning, verksamheterna samt interna och externa aktörer.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
I din roll som utvecklingsledare kommer du att:
* bidra i det strategiska arbetet i förvaltningen genom att ansvara för att utveckla och driva förvaltningens digitaliseringsarbete
* inspirera, utbilda och coacha chefer samt medarbetare i hela organisationen kring digitaliseringsfrågor med förändrat arbetssätt under paraplyet "Digitalt först"
* säkerställa att vi har ändamålsenliga processer och arbetssätt för digitalisering, som är kända och tillämpade i förvaltningen
* ta initiativ och driva digitaliseringsprojekt för att ta fram lösningar som skapar nytta för dem vi är till för och verksamheternas behov
* omvärldsbevakning och nätverkande för att identifiera lämpliga samarbets- och samverkansarenor för utveckling inom digitalisering och välfärdsteknik
* bidra till en effektiv samverkan mellan olika professioner både internt och externt
* ge stöd och arbeta med systemförvaltning i verksamheterna.Kvalifikationer
Vi tror att du som söker har:
* högskoleexamen fil kand
* dokumenterad erfarenhet inom IT, systemvetenskap, digitalisering eller annat relevant område
* goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Vi söker dig som är flexibel, pedagogisk och tydlig i din kommunikation, med förmåga att anpassa arbetet efter verksamhetens och målgruppernas behov. Du är en lagspelare men kan också leda och engagera andra samt skapa goda arbetsrelationer.
Du behöver vara initiativrik och självständig med god analytisk förmåga, du ser möjligheter i förändringar. I ditt arbete är du strukturerad och resultatinriktad, med förmåga att prioritera och hålla ihop flera processer samtidigt. Det är viktigt att ha förmåga att se helheten och omsätta strategiska mål till hållbara lösningar i verksamheten.
Du har en drivkraft och nyfikenhet att utveckla vård och omsorg genom digitalisering och välfärdsteknik alltid med fokus på kvalitet, trygghet och nytta för brukare och medarbetare.
Det är meriterande om du också har tidigare erfarenhet av:
* arbete i en politiskt styrd förvaltning, gärna inom vård och omsorg
* förändringsledning, användardriven utveckling och projektledning
* strategiskt och praktiskt digitaliseringsarbete, inklusive metoder och verktyg för att gå från behov till idé och praktiskt genomförande
* socialtjänstens verksamhet samt god kunskap inom socialtjänstlagen och LSS-lagstiftningen samt andra författningar som vägleder vård- och omsorgsarbetet
* verksamhetsutveckling, systemförvaltning, verksamhetsuppföljning och kvalitetsarbete
* att bygga nätverk och skapa goda samarbeten med både interna och externa aktörer, leverantörer och andra kommuner är meriterande.
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286749". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns kommun
(org.nr 212000-1868), http://www.kristinehamn.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kristinehamns-kommun/ Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Stöd, vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Stabschef
Susanne Haraldsson susanne.haraldsson@kristinehamn.se 0550-885 54 Jobbnummer
9583688