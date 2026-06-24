Utvecklingsledare
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2026-06-24
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Kvalitets- och utvecklingsenheten består av sex utvecklingsledare, en medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR) och en medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS). Utöver dessa även två projektledare. Enheten ansvarar för det förvaltningsövergripande kvalitets- och utvecklingsarbetet. Vi har flera representanter i nationella nätverk och vi utgör en koppling mellan nationell- och lokal nivå. Våra arbetsuppgifter är varierande och berör hela socialförvaltningen.Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare blir du en del av ett team med ansvar för att driva och utveckla förvaltningens kvalitetsarbete. Du har ett särskilt ansvar för den systematiska kvalitetsuppföljningen inom samtliga verksamheter, både i den egna regin samt hos privata utförare. Arbetet omfattar kvalitetsbesök i verksamheterna, genomförande av enkäter, fokusgrupper, kvalitetsregister och olika former av brukarundersökningar. På uppdrag av nämnd och förvaltningsledning genomför du även utredningar och översyner, besvarar remisser samt leder utvecklingsprojekt. En viktig del av rollen är att tydligt kommunicera resultat till både politisk nivå och verksamhet.
Du följer den nationella kunskapsutvecklingen och omsätter den till konkreta förslag och kunskapsunderlag för Region Gotland. I nära dialog och samarbete med verksamheterna leder, samordnar och stödjer du implementeringen av nya metoder och arbetssätt.
Som utvecklingsledare deltar du i lokala forum samt i regionala och, vid behov, nationella nätverk.
Vem är du?
Du har en socionomexamen eller är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, alternativt har en annan motsvarande eller relevant högskoleutbildning. Du har erfarenhet från socialtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård samt arbete med kvalitet. B-körkort är ett krav och du behärskar svenska i både tal och skrift samt har god datorkunskap.
Det är meriterande om du har utbildning inom kvalitets- och utvecklingsarbete samt om du har erfarenhet av myndighetsutövning eller utredningsarbete.
Som person är du strategisk, drivande och initiativrik. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och samarbeta med andra för att nå uppsatta mål. Din analytiska förmåga gör att du kan bedöma olika situationer och snabbt anpassa dig till nya omständigheter.
Du arbetar självständigt och strukturerat, har god kommunikativ och pedagogisk förmåga samt ett positivt synsätt. Dessutom uttrycker du dig väl i både tal och skrift.
Utöver formella krav lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaper som anses betydande för rollen.
Urval för intervjuer kommer att ske löpande.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Kvalitets- och utvecklingsenheten Kontakt
Öystein Berge, kvalitetschef oystein.berge@gotland.se 0498204617 Jobbnummer
9976818