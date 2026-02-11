Utvecklingsledare
Osby kommun, Utbildning och Arbete / Organisationsutvecklarjobb / Osby Visa alla organisationsutvecklarjobb i Osby
2026-02-11
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer som gör det lätt att pendla.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.
Vi kan - vi vill - vi vågar! Vågar du?Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Vi söker en Utvecklingsledare som kan stödja rektor och verksamheten inom olika områden.
Som utvecklingsledare kommer du ansvara för att driva och stödja förbättringsarbete, verksamhetsutveckling och förändringsprocesser. Du omvärldsbevakar och genomför nödvändiga förändringar i verksamheten (efter beslut av rektor), och du samordnar och driver det systematiska kvalitetsarbetet.
Rollen innebär att ta fram beslutdsunderlag, analysera behov, leda projekt, implementera nya arbetssätt och stödja chefen i strategiska frågor.Kvalifikationer
Utbildning: Universitets- eller högskoleutbildning inom utbildningsområdet.
Gärna arbetslivserfarenhet av liknande kvalificerat utrednings- eller utvecklingsarbete.
För att lyckas i rollen är du analytisk, strukturerad och har god förmåga att driva processer framåt. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och har lätt för att skapa förtroende i organisationen. Du trivs med att arbeta med strategiska frågor, ofta flera parallellt, och har förmåga att snabbt sätta dig in i nya områden och hitta riktning i komplexa sammanhang. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Det är en fördel om du även har kunskaper och möjligheter att utöka tjänsten genom behörighet i att undervisa inom något eller några ämnen inom kommunal vuxenutbildning. Erfarenhet från vuxenutbildning är meriterande.
ÖVRIGT
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "23/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Osby kommun
(org.nr 212000-0902) Arbetsplats
Osby kommun, Utbildning och Arbete Kontakt
Rektor
Marie Olsson Marie.olsson@osby.se 0709318080 Jobbnummer
9737655