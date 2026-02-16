Utvecklingsinriktad IT-säkerhetsspecialist
Myndigheten för digital förvaltning / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för digital förvaltning i Stockholm
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vill du vara med och stärka cybersäkerheten i komplexa system och externa tjänster?
Motiveras du av att arbeta med it-säkerhet, säker utveckling och etablerade ramverk i en miljö där din kompetens verkligen gör skillnad? Välkommen med din ansökan.
Om jobbet
Vi söker en IT-säkerhetsspecialist till enheten för Systemledning. Inom enheten arbetar arkitekter, specialister och systemtekniker med olika ansvarsområden som tillsammans säkerställer att it-tjänster levereras enligt fastställda avtal, tjänstenivåer och regelverk samt att leveranser följs upp och utvecklas över tid.
Som IT-säkerhetsspecialist kommer du att arbeta med cybersäkerhet och it-säkerhet, med särskilt fokus på it-säkerhet för externa tjänster. I tjänsten ingår även att arbeta med säker utveckling samt med it-säkerhetsfrågor kopplat till ramverk och standarder. Tjänsten kan anpassas utifrån erfarenhet och passar både dig med lång erfarenhet och dig som vill utvecklas inom området.
Om dig
För att lyckas och trivas i den här tjänsten behöver du ha följande kompetenser, kunskaper och erfarenheter:
Erfarenheter och kunskaper - krav
• Erfarenhet av cybersäkerhet och it-säkerhet, erfarenheten kan du ha fått både genom arbete eller studier
• Erfarenhet av it-säkerhet för externa tjänster, erfarenheten kan du ha fått både genom arbete eller studier
• Erfarenhet av säker utveckling, erfarenheten kan du ha fått både genom arbete eller studier
• God kunskap om cybersäkerhet och it-säkerhet
• God kunskap om säker utveckling
• Kunskap om etablerade IT-säkerhetsramverk och standarder, exempelvis ISO 27000-serien, NIST, CIS och OWASP
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenheter och kunskaper - meriterande
• Erfarenhet av att leda och samordna insatser inom it-säkerhet
• Erfarenhet av arbete med att utforma, införa och följa upp ledningssystem för informationssäkerhet
• Erfarenhet av sårbarhetsövervakning och penetrationstester
• Erfarenhet av hantering av loggning och övervakning ur ett säkerhetsperspektiv
Kompetenser
• Flexibel - Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheterna i förändringar.
• Samarbetsförmåga - Hos oss går laget före jaget. Det betyder att du samarbetar bra med andra genom att du lyssnar, kommunicerar och kan ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt. Du tar dig an uppgifter med nyfikenhet och fokuserar på ditt och andras lärande.
• Strukturerad - Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.Publiceringsdatum2026-02-16Utbildningsbakgrund
Du har en akademisk utbildning inom relevant område eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Om Digg
Digg är en myndighet som arbetar brett med att stödja och samordna digitaliseringen av den svenska offentliga förvaltningen. Vi utvecklar digital infrastruktur och tjänster som hjälper andra offentliga aktörer i deras digitalisering. Vi säkerställer även att digital offentlig service är tillgänglig för alla.
Sammanslagning av Digg och PTS
Regeringen har beslutat att ge Digg och Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att förbereda en sammanslagning. Den nya organisationen ska vara på plats den 1 januari 2027. Syftet är att skapa en stärkt myndighet för digitaliseringsfrågor, exempelvis inom områden som säker och tillgänglig digital infrastruktur, data och ai. Vårt arbete med att digitalisera Sverige fortsätter, vi hoppas att du vill vara med på resan.
Regeringens besked: Digg och PTS går samman
Hos oss arbetar engagerade personer som alla har en viktig roll i digitaliseringen av Sverige. Vi rekryterar långsiktigt och det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har möjlighet att utvecklas på jobbet och trivs med det du gör.
Diggs huvudkontor finns i centrala Sundsvall i moderna aktivitetsbaserade lokaler. Vi har också ett mindre och modernt kontor i centrala Stockholm. Vi är positivt inställda till att ge utrymme för distansarbete utifrån verksamheten och individens behov, men det förväntas att du är på kontoret som minst en dag i veckan och när arbetet kräver det. Distansarbetets omfattning varierar mellan olika personer utifrån verksamhetens behov.
Vi erbjuder
• tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse, anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning
• placeringsort är Sundsvall eller Stockholm
• resor förekommer och dess antal kan variera över tid
• generösa förmåner. Läs mer på digg.se.
• I vår rekryteringsprocess ingår bakgrundskontroll i form av CV-verifiering för samtliga slutkandidater.
Sök
Vänta inte med att söka! Vi strävar efter att ha en så snabb, effektiv och fördomsfri process som möjligt och arbetar därför löpande, strukturerat och systematiskt med vårt urval. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Ägna inte onödig tid åt att uppdatera ditt cv, svara istället på våra urvalsfrågor i ansökan.
Sista ansökningsdag är 15 mars 2026.
Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Martin Bylund på tel 010-4847389. Fackliga kontaktpersoner är Mattias Ekhem för Saco-S och Åsa Fridholm för ST. De nås via växeln på 0771-11 44 00.
Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Digital Förvaltning
(org.nr 202100-6883), http://www.digg.se Arbetsplats
Myndigheten för digital förvaltning Jobbnummer
9745819