Utvecklingsinriktad ekonom/controller
2025-11-12
Vi söker dig som är intresserad av att jobba med förskola och skola, som har barnens och elevernas bästa i fokus och som vill hjälpa och stödja rektor i ekonomifrågor. Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Nu finns chansen att utvecklas med oss! Du får också chansen att arbeta tillsammans med både erfarna och relativt nyanställda kollegor med fokus på utveckling och samarbete men också på att trivas och ha roligt i arbetet. Skol-och fritidsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och fritidsverksamhet. Det är många olika arbetsområden som har betydelse för Helsingborgarnas vardag. Sammanlagt har vi ca 4000 medarbetare och 160 chefer. Förvaltningskontoret svarar för ledning och stöd till skol- och fritidsförvaltningens verksamheter. På förvaltningskontorets ekonomiavdelning arbetar idag 13 medarbetare med bl a budgetering, resursfördelning, uppföljning, redovisning, GDPR-frågor samt systemfrågor inom IT-området. Vi söker nu en ny ekonom till vårt team.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Du har stor möjlighet att påverka både upplägget av ditt arbete och dina arbetsuppgifter. På så vis tror vi att du kan använda och utveckla din kompetens på bästa sätt. Som ekonom hos oss arbetar du som stöd till rektorer inom förskola och skola samt övriga chefer inom förvaltningen. Du är en viktig del i vårt gemensamma arbete med att ha en ekonomi i balans. Du arbetar nära dina kollegor inom ekonomiavdelningen, och är en del av vårt gemensamma arbete kring förvaltningens ekonomi.
I ditt arbete som ekonom arbetar du med budget, prognoser och uppföljningar samt bokslut. I stödet till cheferna ingår också ett löpande analysarbete, för att de ska kunna planera sin verksamhet på bästa sätt. Beroende på din kompetens och dina intressen arbetar du också med särskilda övergripande frågeställningar eller projekt inom ekonomiområdet. Genom att ekonomiavdelningen är en del av Skol- och fritidsförvaltningen har du en nära koppling till verksamheten, och en möjlighet att lära dig mycket om alla våra förskolor och skolor samt vår fritidsverksamhet.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning i ekonomi/en civilekonomexamen. Erfarenhet av offentlig verksamhet och arbete med budget, redovisning, analys och uppföljning är meriterande.
Du är kunnig inom ekonomiområdet och har god förståelse för ekonomisk redovisning samtidigt som du förstår verksamhetens behov. En god pedagogisk förmåga att förklara ekonomi på ett lätt sätt är en viktig egenskap. Du är utvecklingsinriktad, hittar gärna nya lösningar och har en god kompetens inom digitalisering. Som person är du positiv och självständig. Du är flexibel och inte rädd för att hugga i där det behövs. Du har lätt för att samarbeta med andra, lär dig gärna nya saker och omsätter dem till verklighet i ditt arbete. Du strävar efter utveckling av rutiner och arbetssätt och hög kvalitet på det du ansvarar för. Du tycker om att dela med dig av det du har lärt dig. Även goda kunskaper i Excel är ett krav. Erfarenhet av olika ekonomisystem, framförallt Unit 4, är meriterande. Likaså är erfarenhet av analysverktyg såsom Qlik Sense meriterande. Du är bra på att uttrycka dig i både tal och skrift.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuer kommer att genomföras den 11 och 12 december
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
